İsminizin İlk Harfine Göre Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?
İsminizin İlk Harfine Göre Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?
Kendi isminin baş harfini ve hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seç siz birbiriniz için mi yaratıldınız söyleyelim!
Hazırsan;
Başlayalım!
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Öncelikle isminin ilk harfini seçer misin?
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Hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seçer misin?
Siz birbiriniz için yaratılmışsınız!
Siz birbiriniz için yaratılmamışsınız!
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