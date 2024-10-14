İsminizin İlk Harfine Göre Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?

Siz birbiriniz için yaratılmamışsınız. Aranızdaki bağ, zamanla kendini sorgulamanıza neden oluyor. İlişkiniz, belki de her ikinizin farklı hayallerine ve hedeflerine yönelmesine engel oluyor. Birlikte geçirdiğiniz anlarda, bazen yabancılaşma hissi yaşıyorsunuz. Ortak ilgi alanlarınız azalıyor ve bu, aranızdaki iletişimi zayıflatıyor. Zorluklarla karşılaştığınızda, destek arayışınız her iki taraf için de tatmin edici olmuyor. Duygularınızı paylaşmakta zorlanıyor, bu nedenle anlayışsızlık hissi ortaya çıkıyor. Farklılıklarınızı kabul etmekte güçlük çekiyorsunuz ve bu durum çatışmalara yol açıyor. Tartışmalarınız sıklaştıkça, her ikiniz de ilişkideki bağın zayıfladığını hissediyorsunuz. Anılarınız artık pek de olumlu bir anlam taşımıyor. Birlikte olduğunuz anlar, çoğu zaman sıkıcı ya da zorlayıcı hale geliyor. Neşeniz, birbirinizle olan etkileşimlerinizde kaybolmuş durumda. İlişkiniz, her geçen gün daha da belirsizleşiyor. Sonuç olarak, belki de birbiriniz için yaratılmadığınızı kabul etmek, her ikiniz için en sağlıklı yol olacaktır. Geleceğe yönelik farklı yönlere açılmak, kendinizi bulmanızda daha iyi bir seçenek olabilir.