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Tarot Falına Göre 20 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 20 Aralık Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
19.12.2024 - 20:39

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Aralık Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Maddi konularda kendini çok fazla zorladığın bir gün olacak. Parasal konularda artık dikkatli olman gerekiyor. Yeni yıl öncesi güzel bir bütçe planlaması yapmalısın. Bunun yanında, eskiden sana haksızlık yapmış birisi, bugün senin kapına gelebilir. Bence bu kişiye bir şans daha vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün uyandığında enerjinde düşüş yaşayabilirsin. Resmen güne başlamak istemiyorsun. Fakat cesaretini topla, çünkü gün içinde bu durum tersine dönecek. Alacağın bir haber seni çok mutlu edecek! Bununla birlikte, kalbine yeni yeni giren bir insan var. Bence bu insanla çok güzel bir sonunuz olacak. Bugün ona karşı bir adım atmaya ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Yaşadığın kaoslardan çok sıkılmışsın artık. Hayatını tekrar iyi anlamda şekillendirmek istiyorsun. Bugün, bu dönemin başlangıcı olacak senin için. Sende hayatını yeniden düzene sokacak enerji var, biliyorum. Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım değişimler olabilir. bu değişimler başta seni biraz üzse de emin ol uzun vadede mutlu olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Arkadaş ortamından birinin paraya ihtiyacı olabilir. Sen de ona ufak bir yardımda bulunabilirsin. Fakat samimiyetine inanmadığın birisine, böyle bir yardımda bulunmanı önermem. Bununla beraber, bu hafta birtakım güzel haberler alabilirsin. Bu haberler, özellikle kariyerin hakkında sana ışık tutacak. Seni çok güzel bir dönem bekliyor :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Tüm zamanların en dolu dolu geçen gününü yaşayacaksın. Bir süredir monotonluktan sıkılmış ve ziyadesiyle bunalmışsın. Bu durumu artık geride bırakıyorsun. Hatta artık başını kaşıyacak vaktin olmayacak diyebilirim :)  Bununla birlikte, senin yüzüne gülüp arkandan konuşan bir erkek görüyorum. Bugün, bu kişinin gerçek yüzünü göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Maddi olarak girdiğin sıkıntılı bir durum var gibi geldi bana. Sanki son zamanlarda biraz fazla para harcamış ve planlarını da buna göre yapmamışsın. Bütçe planı yapmak bu aşamada sana fayda sağlayacaktır. Ayrıca, aklından bir türlü çıkaramadığın birisi var. Bugün, ona bir mesaj atmaya ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda kendini bir hayli şanssız hissetmişsin ama bu durum artık tamamen tersine dönüyor. Bugün alacağın haberler senin yüzünü güldürecek ve sen de bu nedenle modunun yükseldiğini hissedeceksin. Fakat ailenle yaşadığın sorunlar devam ediyor. Bence artık bu sorunları çözmek için sen adım atmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Yaratıcı konularda kendini biraz eksik hissetmişsin. Çevrendeki insanlarla kendini kıyaslamaya başlamışsın ama bunun tamamen yanlış bir yol olduğunu sana hatırlatmak isterim. Sen çok kıymetlisin ve kıyaslama yapmaya da ihtiyacın yok :) Tek rakibin, kendin olmalı! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kendini bugün nedensiz bir şekilde yalnız hissediyorsun. Aslında çevrende arkadaşların var ama sanki kalabalıklar içinde tek gibisin. Bence insanlara tam olarak güvenmediğinden kaynaklanıyor bu durum. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Senin adına çok mutluyum. Kartındaki kulenin basamaklarını bir bir çıkıyorsun. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geleceğinle ilgili bazı konuları hep geri planda tutmuşsun ama artık onları da düşünmen gerektiğinin farkındasın. Bence önceliklerini iyi belirlemelisin. Hatta yeni yıla girmeden önce bir hedef listesi yapmaya ne dersin? Hayat akıyor ve senin de artık adım atman gerekiyor :) Bu sene başarılarla dolu bir sene olacağını düşünüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bakış açılarının uyduğu ve ortak hobilerinizi konuşabileceğiniz birine resmen hasret kalmışsın. Bu gibi bir sohbet sana çok iyi gelecek diyebilirim. Peki bu insanı nerede mi bulacaksın? Aslında burnunun dibinde duruyor ama sen fark etmiyorsun... Bununla birlikte, yakın çevrenden birinin seni kullandığını fark edebilirsin. Bu kişiyi de bir an önce hayatından çıkarmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün tavırlarına çok daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara oldukça açık ortamlarda olacaksın ve bu da seni birazcık gerecek gibi hissediyorum. Aman diyeyim :) Bununla birlikte, seni sürekli düşünen, gece uykusunda bile seni gören bir kişi var. Bu kişi bugün sana doğru adım atabilir!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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