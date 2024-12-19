Bu Yıl Yaptığın Yemeklere Göre, Sence 2025'e Ne Kadar Hazırsın?
Bu Yıl Yaptığın Yemeklere Göre, Sence 2025'e Ne Kadar Hazırsın?
Koca bir yılı geride bırakmaya az kaldı ama senden bu yıl yaptığın yemekleri kısaca bir hatırlamanı isteyeceğiz. Bu yemeklere göre yeni yıla ne kadar hazırsın, öğrenmek ister misin?
Biz öğrenmek istiyoruz açıkçası!
Not: Soruları cevaplarken ağzınız biraz sulanabilir! 🤪
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Önce çorbalardan başlayalım: En çok şu çorbalardan hangisini pişirdin?
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Şu ana yemeklerden en çok hangisini pişirdin diye sorsak?
Her çeşidinin güzel olduğu bu böreklerden en sık pişirdiğin hangisi oldu?
Sıra köftelerde! 😋 Şu köftelerden en çok hangisinin mutfakta kokusu yükseldi?
Editörümüzün canı acıktı şimdiden! 😅 Şu makarnalardan birini seçer misin?
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Ağzımız da epey bir sulandı... En çok yaptığın salatayı seç!
Sıra geldi mezelere! En çok hangi mezeyi hazırladın?
"E tatlılar nerede?" dediğini duyar gibiyiz! Şu sütlü tatlılardan hangisini pişirdin?
Şerbetli tatlıları da soralım ve yeni yıla ne kadar hazır olduğunu öğrenelim!
Yeni yıla hazır ve nazırsın!
Sen yeni yıla herkesten önce girecek gibisin! 😅
Yeni yıl için hazırlıklara başlamışsın bile!
Yeni yıla hazırsın ama biraz sakin gibisin!
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