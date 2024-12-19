Bu Yıl Yaptığın Yemeklere Göre, Sence 2025'e Ne Kadar Hazırsın?

Yeni yıl seni bekliyor ve sen de onu karşılama konusunda hiç de fena değilsin! Her şeyin tam yerinde gibi görünüyor. Yılbaşına girmeye biraz daha yaklaşınca biraz daha hızlanmanı tavsiye edebiliriz. 😊 Ama şimdiden senin gibi hazırlıklı birine yeni yıl harika görünüyor!