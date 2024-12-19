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Bu Yıl Yaptığın Yemeklere Göre, Sence 2025'e Ne Kadar Hazırsın?

etiket Bu Yıl Yaptığın Yemeklere Göre, Sence 2025'e Ne Kadar Hazırsın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 21:01

Koca bir yılı geride bırakmaya az kaldı ama senden bu yıl yaptığın yemekleri kısaca bir hatırlamanı isteyeceğiz. Bu yemeklere göre yeni yıla ne kadar hazırsın, öğrenmek ister misin?

Biz öğrenmek istiyoruz açıkçası!

Not: Soruları cevaplarken ağzınız biraz sulanabilir! 🤪

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Önce çorbalardan başlayalım: En çok şu çorbalardan hangisini pişirdin?

Şu ana yemeklerden en çok hangisini pişirdin diye sorsak?

Her çeşidinin güzel olduğu bu böreklerden en sık pişirdiğin hangisi oldu?

Sıra köftelerde! 😋 Şu köftelerden en çok hangisinin mutfakta kokusu yükseldi?

Editörümüzün canı acıktı şimdiden! 😅 Şu makarnalardan birini seçer misin?

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Ağzımız da epey bir sulandı... En çok yaptığın salatayı seç!

Sıra geldi mezelere! En çok hangi mezeyi hazırladın?

"E tatlılar nerede?" dediğini duyar gibiyiz! Şu sütlü tatlılardan hangisini pişirdin?

Şerbetli tatlıları da soralım ve yeni yıla ne kadar hazır olduğunu öğrenelim!

Yeni yıla hazır ve nazırsın!

Yeni yıl seni bekliyor ve sen de onu karşılama konusunda hiç de fena değilsin! Her şeyin tam yerinde gibi görünüyor. Yılbaşına girmeye biraz daha yaklaşınca biraz daha hızlanmanı tavsiye edebiliriz. 😊 Ama şimdiden senin gibi hazırlıklı birine yeni yıl harika görünüyor!

Sen yeni yıla herkesten önce girecek gibisin! 😅

Sen kesinlikle yeni yıla hazırlık konusunda öndesin! Yemekler hazır, sofralar kurulmuş, sadece bir araya gelmek kaldı. Yılbaşında misafirlerini en lezzetli şekilde ağırlamaya hazırsın. Yeni yıl seni güzel sofralar ve sevdiklerinle dolu bir yıl bekliyor!

Yeni yıl için hazırlıklara başlamışsın bile!

Yılbaşına çoktan hazırlıklara başlamışsın ve bu harika bir haber! Lezzetli yemekler için planların yapılmış, sofrada ne olacak belli. Şimdi sadece final dokunuşlarını yapıp yeni yılın tadını sevdiklerinle çıkarabilirsin. Hem mutfakta hem hayatında her şey mükemmel olacak gibi görünüyor!

Yeni yıla hazırsın ama biraz sakin gibisin!

Her şey yerli yerinde ama sanki biraz daha hızlanman gerek gibi. Yılbaşı menüsü hazır ama belki biraz daha heyecanla tatlıları ve mezeleri son haline getirebilirsin. Sakin adımlarla ilerlesen de mutfaktaki enerjini arttırmak yeni yılı daha da keyifli hale getirebilir!

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Ma Belle
Ma Belle
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