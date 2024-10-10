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Senin Duygularınla mı Oynandı?

Senin Duygularınla mı Oynandı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:01

Senin duygularınla mı oynandı?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. O, sık sık seninle buluşmak istiyorsa, bu durum senin için ne ifade eder?

3. O, sık sık seninle buluşmak istiyorsa, bu durum senin için ne ifade eder?

4. O, başkalarıyla seni kıyasladığında nasıl hissedersin?

4. O, başkalarıyla seni kıyasladığında nasıl hissedersin?

5. Seninle birlikteyken telefonuna çok fazla dikkat ediyorsa ne düşünürsün?

5. Seninle birlikteyken telefonuna çok fazla dikkat ediyorsa ne düşünürsün?
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6. O, duygularını sık sık ifade ediyorsa sen nasıl hissedersin?

6. O, duygularını sık sık ifade ediyorsa sen nasıl hissedersin?

7. O, sık sık geçmişteki ilişkileriyle ilgili konuşuyorsa, sen nasıl hissedersin?

7. O, sık sık geçmişteki ilişkileriyle ilgili konuşuyorsa, sen nasıl hissedersin?

8. Son olarak o, seni her zaman destekliyorsa, bu senin için ne ifade eder?

8. Son olarak o, seni her zaman destekliyorsa, bu senin için ne ifade eder?

O senin duygularınla oynamamış!

O senin duygularınla oynamamış! Belki de kendini kötü hissetmene neden olan durumu dışarıdan değerlendirmen gerekiyor. Bazen başkaları, bizim hislerimizi ve düşüncelerimizi anlayamaz ya da önemsemeyebilir. Bu, senin duygularının değersiz olduğu anlamına gelmez; aksine, kendi hislerinin farkında olmak ve onları sağlıklı bir şekilde ifade etmek çok önemlidir. Duygularımız, kim olduğumuzun bir parçasıdır. Kimi zaman başkalarının davranışları, kendi içsel dünyamızla çatışabilir ve bu da bizi derin bir karmaşaya sürükleyebilir. Ancak, başkalarının eylemlerinin bizi nasıl etkilediğini sorgulamak ve kendi duygularımıza sahip çıkmak, duygusal sağlığımızı korumak adına kritik bir adımdır. Bu durumu kabullenmek, sana daha güçlü bir bakış açısı kazandırabilir. Duygularınla barıştığında, başkalarının senin üzerindeki etkisini azaltabilir ve içsel huzurunu yeniden bulabilirsin. Unutma, duygularınla oynamak isteyenlere karşı kendini savunmak ve duygularını korumak senin elinde!

O senin duygularınla oynamış!

O senin duygularınla oynamış! Bunu fark etmek, aslında çok önemli bir adım. Başkalarının hislerini ya da düşüncelerini manipüle etmesi, genellikle bizim zayıf anlarımızda gerçekleşir ve bu durum, kendimizi değersiz veya güvensiz hissetmemize neden olabilir. Bu tür durumlarda, duygusal istismar ya da manipülasyonun izlerini takip etmek, kendimizi korumak adına kritik bir süreçtir. Duygularımız, kim olduğumuzun özüdür ve başkaları tarafından oynanması, ruhsal sağlığımıza zarar verebilir. Kendimizi kötü hissetmemize neden olan bu davranışları tanımak ve bunlara karşı durmak, sınırlarımızı belirlememiz açısından önemlidir. Bu noktada, duygularını açıkça ifade etmek, kendini savunmak ve gerekirse mesafe koymak gerekebilir. Unutma ki, duyguların değerli ve önemlidir. Kendi hislerini anlama ve onlara sahip çıkma süreci, duygusal iyileşmenin anahtarıdır. Bu tür manipülasyonlarla yüzleşirken, kendine karşı nazik olmayı ve kendi değerini hatırlamayı unutma.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ömer

O senin duygularınla oynamış! Neler diyorsun yahu ? 😱😱

cansu ersan

O senin duygularınla oynamamış!