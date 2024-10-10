Senin Duygularınla mı Oynandı?
Senin Duygularınla mı Oynandı?
Senin duygularınla mı oynandı?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. O, sık sık seninle buluşmak istiyorsa, bu durum senin için ne ifade eder?
4. O, başkalarıyla seni kıyasladığında nasıl hissedersin?
5. Seninle birlikteyken telefonuna çok fazla dikkat ediyorsa ne düşünürsün?
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6. O, duygularını sık sık ifade ediyorsa sen nasıl hissedersin?
7. O, sık sık geçmişteki ilişkileriyle ilgili konuşuyorsa, sen nasıl hissedersin?
8. Son olarak o, seni her zaman destekliyorsa, bu senin için ne ifade eder?
O senin duygularınla oynamamış!
O senin duygularınla oynamış!
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O senin duygularınla oynamış! Neler diyorsun yahu ? 😱😱
O senin duygularınla oynamamış!