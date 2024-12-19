Bazı Torunlar Çok Şanslı: Dedenize Özleminizi Pekiştirecek Video Yorum Yağmuruna Tutuldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@vildanturkasl...
Dedeler ile torunlar arasında kurulan bağ, özünde benzersiz ve değerli bir ilişkiyi temsil eder. Bu özel bağ, kuşaklar arasında köprü görevi görürken, aynı zamanda aile bağlarının kuvvetlenmesine de katkı sağlar. Her iki taraf için de büyük bir sevgi ve saygı kaynağı olan bu ilişki, genellikle hayatın en değerli anılarının oluşmasına zemin hazırlar. Dedeler, torunlarına hayat hakkında değerli dersler verirken, torunlar da dedelerine gençliklerini ve yaşamın heyecanını hatırlatır. Bu nedenle, dede-torun ilişkisi, aile içindeki sevgi ve saygının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.
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Bir TikTok kullanıcısı, dedesini her ziyaret ettiğinde nasıl mutlu olduğunu ve mutluluğunu nasıl gösterdiğini paylaştı.
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İzleyenlere kendi dedesini hatırlatan o video, yorum yağmuruna tutuldu.
Önce o videoyu izleyelim;
Ardından da gelen yorumlara bakalım; 🥰
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Videoya çok fazla yorum gelince, dedesine yorumları da okudu; 😍
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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