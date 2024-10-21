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Yaparım/Yapmam Testine Göre Kontrolsüz Biri misin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Kontrolsüz Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.10.2024 - 15:01

Yaparım/yapmam testine göre kontrolsüz biri misin?

Haydi testeee!

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1. Birinden çok hoşlanıyorsan ona açılır mısın?

2. Peki öfkeyle bir şeyleri fırlatır mısın?

3. İstediğin her şey için risk alabilir misin?

4. Hedeflerine ulaşmak için plan yapar mısın?

5. Girdiğin ortamlarda ilgi çekici şeyler...?

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6. Yeni bir şeyler denemek istediğinde hiçbir şey düşünmeden yapar mısın?

7. Seni terk eden ve hala aşık olduğun kişi sana geri dönecek ama en yakın arkadaşını hayatından çıkartman gerekiyor. Yapar mısın?

8. Sevgilinle çok mutlusun ama eski sevgilisiyle aynı yerde çalışıyor. Sevgilinin işten ayrılması için çabalar mısın?

9. Sevdiğin birini kaybetmekten korkuyorsun ama o kişiyle birlikte daha fazla zaman geçirmen, senin için bir risk. Yine de onunla vakit geçirir misin?

10. Son olarak hayatında 10 yıl sonrası için de plan yapar mısın?

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Sen kontrolsüz birisin!

Sen kontrolsüz birisin! Duygularını çok yükseklerde yaşıyorsun. Üzüntünü de sevgini de en derinlerde hissediyorsun, bu da seni çok etkiliyor. Herhangi bir durum karşısında duyguların aniden coşabiliyor; bu da seni bazen zor bir konuma sokuyor. Bu yoğun duygular, etrafındaki insanlarla olan ilişkilerini de etkiliyor. Bazen sevginin ne kadar güçlü olduğunu görmek harika, ama bu aynı zamanda risk almanı da sağlıyor. Kendini ifade etme şeklin, bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılmana yol açabiliyor. Örneğin, bir konuda çok heyecanlıyken, o anki duyguların senin için her şeyi belirliyor. Bu da seni daha cesur yapıyor, ama aynı zamanda dikkatsiz davranmana neden olabiliyor. Bazen bu kontrolsüzlük, güzel anlar yaratırken, diğer zamanlarda canını sıkabiliyor. Duygularının iniş çıkışları, seni bazen aşırı mutlu, bazen de derin bir üzüntüye sürükleyebiliyor. Kendini böyle hissettiğinde, durup düşünmek ve hislerini analiz etmek iyi olabilir. Belki de daha dengeli bir yaklaşım benimsemek, hem kendine hem de çevrendekilere daha iyi gelebilir. Sonuçta, duygularını hissetmek güzeldir ama onları yönetebilmek de bir o kadar önemlidir. Unutma, hislerini anlamak ve onlarla barışmak, seni daha güçlü kılabilir.

Sen kontrollü birisin!

Sen kontrollü birisin! Hiçbir zaman duygularının seni yönetmesine izin vermiyorsun. Her zaman bir sonraki planını düşünüyor ve ona göre hareket ediyorsun. Bu, seni çevrendekilerden ayıran en belirgin özelliklerinden biri. Mantığın hep devrede olduğu için hata yapmaktan seni koruyor. Karşılaştığın zorluklarda sakin kalmayı başarabiliyorsun; bu da senin güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Duygularını analiz ederek, onları yönetmeyi başarıyorsun. Bu sayede hem kendini hem de çevrendekileri daha iyi anlıyorsun. Zor bir durumda bile, duygularını kontrol edebilmek, senin avantajın oluyor. Planlı yaklaşımın, belirsizlikler karşısında bile kendine güvenmeni sağlıyor. İnsanlar senin bu kontrol yeteneğine hayran kalıyor ve sana danışmak istiyor. Herhangi bir durumda, aklını kullanarak en iyi çözümü bulmaya çalışıyorsun. Bu da seni daha başarılı kılıyor; çünkü duygusal tepkiler yerine mantıklı düşünmeyi seçiyorsun. Bazen duygularını ifade etmek zor olsa da, bu dengeyi sağlamak seni daha güçlü yapıyor. Kendine güvenin, başkalarına da güven vermeni sağlıyor. Sonuç olarak, senin kontrollü yaklaşımın, hem hayatında hem de ilişkilerinde büyük bir avantaj sağlıyor.

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