Yaparım/Yapmam Testine Göre Kontrolsüz Biri misin?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Kontrolsüz Biri misin?
Yaparım/yapmam testine göre kontrolsüz biri misin?
Haydi testeee!
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1. Birinden çok hoşlanıyorsan ona açılır mısın?
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2. Peki öfkeyle bir şeyleri fırlatır mısın?
3. İstediğin her şey için risk alabilir misin?
4. Hedeflerine ulaşmak için plan yapar mısın?
5. Girdiğin ortamlarda ilgi çekici şeyler...?
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6. Yeni bir şeyler denemek istediğinde hiçbir şey düşünmeden yapar mısın?
7. Seni terk eden ve hala aşık olduğun kişi sana geri dönecek ama en yakın arkadaşını hayatından çıkartman gerekiyor. Yapar mısın?
8. Sevgilinle çok mutlusun ama eski sevgilisiyle aynı yerde çalışıyor. Sevgilinin işten ayrılması için çabalar mısın?
9. Sevdiğin birini kaybetmekten korkuyorsun ama o kişiyle birlikte daha fazla zaman geçirmen, senin için bir risk. Yine de onunla vakit geçirir misin?
10. Son olarak hayatında 10 yıl sonrası için de plan yapar mısın?
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Sen kontrolsüz birisin!
Sen kontrollü birisin!
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