Osmanlı Dönemindeki Hangi Sultan Kadar Güçlüsün?
Osmanlı Dönemindeki Hangi Sultan Kadar Güçlüsün?
Osmanlı dönemindeki hangi sultan kadar güçlüsün?
Haydi testeee!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Hedeflerini gerçekleştirmek için ne kadar kararlısın?
3. Güçlü bir lider olmak için hangi özelliğin en önemli olduğunu düşünüyorsun?
4. Başkalarıyla ilişkilerin nasıl?
5. Başarılarını nasıl kutlarsın?
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6. Gelecekteki hedeflerinle ilgili ne kadar net bir planın var?
7. Kendini nasıl motive edersin?
8. Son olarak bir şeyleri elde etmek için her şeyi göze alır mısın?
Hürrem Sultan
Kösem Sultan
Mihrimah Sultan
Mahidevran Sultan
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