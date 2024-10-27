Bu Kartlardan Birini Seç Aşk Hayatının Ne Zaman Yoluna Gireceğini Söyleyelim!
Bu Kartlardan Birini Seç Aşk Hayatının Ne Zaman Yoluna Gireceğini Söyleyelim!
Bu kartlardan birini seç, aşk hayatın ne zaman yoluna girecek öğren!
Haydiii teste!
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Bu kartlardan birini seçer misin?
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Senin aşk hayatın bu yıl içinde yoluna girecek!
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Senin aşk hayatın 2025'in sonuna doğru yoluna girecek!
Senin aşk hayatın 2025'in ilk aylarında yoluna girecek!
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