10 soruluk görsel teste göre psikolojini anlatıyoruz!

Bazen, hayatında eksik olan bir şeylerin varlığını derinden hissedersin. Belki de bir dostluğun, bir ilişkinin ya da geçmişte yaşadığın bir deneyimin yerini dolduramadığın için bu noksanlık seni sarmalar. İçinde bir boşluk hissi, her an seni takip eden bir gölge gibi olur. Bu durum, zamanla duygusal bir yük haline gelebilir. Her gün, bu eksik parçayı arar durursun; ama nerede olduğunu bilmediğin bir kayıp gibi gelir. Kendini tam hissedebilmek için o boşluğu doldurmanın yollarını ararken, belki de bazen farkında olmadan daha fazla uzaktan bakarsın hayata. O eksik parça, belki de geçmişteki güzel anılar, kaybedilen bir fırsat ya da sevgi dolu bir ilişki olabilir. Yine de, bu hisle başa çıkabilmek için kendine nazik olmalısın. Belki de bu eksiklik, yeni deneyimlere, ilişkilere ve kendini yeniden keşfetmeye bir davettir.