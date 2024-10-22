10 Soruluk Görsel Teste Göre Psikolojini Anlatıyoruz!
10 Soruluk Görsel Teste Göre Psikolojini Anlatıyoruz!
10 soruluk görsel teste göre psikolojini anlatıyoruz!
Haydi testte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bu kişi ne hissediyor?
4. Sence bu görsel hareket ediyor mu?
5. Bu görsellerden hangisine baktığında iyi hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sen bu görselde ne görüyorsun?
7. Burada tek başına yürümek seni korkutur mu?
8. Bu görsellerden birini seçer misin?
9. sence bu görsel hangi tarafa dönüyor?
10. Son olarak sence bu kişilerden hangisi üzgün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen bazen derdini anlatacak birini bulamıyor ve yalnızlık çekiyorsun!
Sen elinden gelen her şeyin en fazlasını yapıyorsun ama yine de yetmediğini hissediyorsun.
Sen gelecekten bir beklentisi olmayan ve bu nedenle de çoğu şeyi boşvermişsin!
Sen bir şeylerin yerini dolduramamış ve bu yüzden hep bir noksanlık hissediyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sen bazen derdini anlatacak birini bulamıyor ve yalnızlık çekiyorsun!