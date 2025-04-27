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Duanın Kabul Olma Hızı: Konya'da Yağmur Duasına Çıkan İnsanlar Sağanak Yağmurun Altında Kaldı

Duanın Kabul Olma Hızı: Konya'da Yağmur Duasına Çıkan İnsanlar Sağanak Yağmurun Altında Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.04.2025 - 16:36

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Ilgın, Konya'da yaşanan kuraklık nedeniyle bölge halkı toplu yağmur duası etmek için bir araya geldi. Bugün öğle saatlerinde mahalle meydanında toplanan grup, yağmur duasına başladı. Yağmur duası okunduğu sırada sağanak yağış başladı. Bazıları duasını tamamlamak için yağmur altında kalırken, bazıları ise ıslanmamak için yakınlardaki kapalı alanlara sığındı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Yağmur duası nedir?

Yağmur duası nedir?

Yağmur duası, pek çok kültürde ve dinde bulunur. Kıtlık dönemlerinde ya da kuraklıkla karşı karşıya kalındığında, yağmurların düşmesi için yapılan özel bir ritüeldir. Bu dua, genellikle topluluklar tarafından bir araya gelinerek, belirli bir dini törenin parçası olarak icra edilir. Yağmur duası, insanların doğa ile olan bağını, ona olan bağımlılığını ve saygısını ifade eder. Aynı zamanda, insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için doğanın sunduğu nimetlere ihtiyaç duyduklarının bir göstergesidir. Bu duanın amacı, yağmurun toprağı canlandırması, bitkilerin büyümesini sağlaması ve su kaynaklarını yeniden doldurmasıdır. Yağmur duası, aynı zamanda toplumların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da pekiştirir. Bu ritüel, insanların bir araya gelerek ortak bir amaç uğruna dua etmeleri ve birlikte hareket etmeleri sayesinde toplum içindeki bağları güçlendirir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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withlove

Her dua ya da beddua boyle kabul olsa efso olur 🤌