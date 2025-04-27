Duanın Kabul Olma Hızı: Konya'da Yağmur Duasına Çıkan İnsanlar Sağanak Yağmurun Altında Kaldı

Ilgın, Konya'da yaşanan kuraklık nedeniyle bölge halkı toplu yağmur duası etmek için bir araya geldi. Bugün öğle saatlerinde mahalle meydanında toplanan grup, yağmur duasına başladı. Yağmur duası okunduğu sırada sağanak yağış başladı. Bazıları duasını tamamlamak için yağmur altında kalırken, bazıları ise ıslanmamak için yakınlardaki kapalı alanlara sığındı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Yağmur duası nedir?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Her dua ya da beddua boyle kabul olsa efso olur 🤌