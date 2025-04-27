Bir Kadın 'Kırlangıç Otu" ile Gözlerine Uygulattığı Alternatif Tedavi Yöntemini ve Sonucunu Paylaştı

Günümüzde, alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı hala yaygın bir şekilde devam ediyor. Sağlık sektöründe, geleneksel tıbbın yanı sıra, doğal ve tamamlayıcı tedavi yaklaşımları da önemli bir yer tutuyor. Bu yöntemler, çoğunlukla kimyasal ilaçlara karşı bir alternatif olarak veya mevcut tedaviye ek olarak kullanılıyor. Fakat elbette her birinin bir doktorun yönlendirmesi ile yapılması büyük önem taşıyor.

'zemine_salik' isimli bir içerik üreticisi 'kırlangıç otu' ile göz tedavisi yöntemini denedi. Doktor muayenesinin ardından göz numarasının da düştüğünü söyleyen kadın, göz problemi yaşayanları meraklandırdı.