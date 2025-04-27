Trabzon'da Tel Örgülerden Atlayarak Karşıya Geçmeye Çalışan Bir Vatandaş Asılı Kaldı

Gün geçmiyor ki ülkemizde fıkra gibi bir olay daha yaşanmasın. Bu durum, ülkemizin sosyal ve kültürel yapısının bir yansıması olup, toplumumuzun dinamik ve renkli yapısını gösterir. Bu tür olaylar, bazen tebessüm ettirirken, bazen de düşündürücü ve öğretici olabiliyor.

Trabzon'da tellerden atlayarak karşıta geçmeye çalışan bir vatandaş tellerde asılı kaldı. Başka bir vatandaş tarafından kurtarılmaya çalışılan adamın o anları anbean kaydedildi.