Trabzon'da Tel Örgülerden Atlayarak Karşıya Geçmeye Çalışan Bir Vatandaş Asılı Kaldı

Gün geçmiyor ki ülkemizde fıkra gibi bir olay daha yaşanmasın. Bu durum, ülkemizin sosyal ve kültürel yapısının bir yansıması olup, toplumumuzun dinamik ve renkli yapısını gösterir. Bu tür olaylar, bazen tebessüm ettirirken, bazen de düşündürücü ve öğretici olabiliyor.
Trabzon'da tellerden atlayarak karşıta geçmeye çalışan bir vatandaş tellerde asılı kaldı. Başka bir vatandaş tarafından kurtarılmaya çalışılan adamın o anları anbean kaydedildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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