Yıllar Sonra Bile Sana Aşık Kalacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Yıllar Sonra Bile Sana Aşık Kalacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Yıllar sonra bile sana aşık kalacak kişinin ismini söylüyoruz!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkilerinde en çok hangi özelliği önemsersin?
4. İlişkide en çok neyi paylaşmak istersin?
5. Daha önce hiç aşık oldun mu?
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6. Aşkı tanımlarken hangi kelime aklına gelir?
7. Peki senin unutamadığın biri var mı?
8. Son olarak aşk neden biter?
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
Yıllarca sana aşık kalacak kişi;👇
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