Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Pilotu Gökçe Kübra Yıldırım'dan İlham Veren Konuşma

Havacılık macerasının Türk Hava Yollarında stajyer olarak başladığını belirten Yıldırım, diğer çalışma ortamlarının kendisine uygun olmadığındı fark ettiğini söylüyor. Staj süresince uçak teknolojisine ilgi duymaya başlayan kaptan pilotumuz 'Havacılık dünyasına daha yakın olma arzum beni bir pilotaj eğitim programına yönlendirdi.' diyor.

Bugünlere geleceğini ve dünyanın en büyük yolcu uçağını uçuracağını tahmin edemeyeceğini söyleyen Yıldırım, bunun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu her fırsatta belirtiyor.