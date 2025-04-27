onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Pilotu Gökçe Kübra Yıldırım'dan İlham Veren Konuşma

Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Pilotu Gökçe Kübra Yıldırım'dan İlham Veren Konuşma

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 16:34

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in kaptan pilotluğunu yapan ilk Türk kadını oldu. Yıldırım, mühendislikten vazgeçip havacılık alanında kendisini yetiştirmeye karar vermişti. Tutkunun, hayallerin ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu belirten Yıldırım, havacılık alanındaki hikayesini Gökhan Yılmaz'a anlattı. 

Yıldırım, özellikle kadınlara yönelik ilham verici bir konuşmaya imzasını attı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan pilotu!

Dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan pilotu!

Gökçe Kübra Turan Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in kaptan pilotluk koltuğuna oturan ilk Türk kadını oldu. Havacılık hikayesini Gökhan Yılmaz'a anlatan başarılı isim, aslında bu alana sonradan merak saldığını aktardı.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamış hatta yurt dışındaki bir üniversiteden tam burslu kabul almıştı. Fakat içindeki havacılık tutkusunu takip etmeyi tercih etti.

Havacılık kariyerine "stajyer" olarak başlamıştı.

Havacılık kariyerine "stajyer" olarak başlamıştı.

Havacılık macerasının Türk Hava Yollarında stajyer olarak başladığını belirten Yıldırım, diğer çalışma ortamlarının kendisine uygun olmadığındı fark ettiğini söylüyor. Staj süresince uçak teknolojisine ilgi duymaya başlayan kaptan pilotumuz 'Havacılık dünyasına daha yakın olma arzum beni bir pilotaj eğitim programına yönlendirdi.' diyor.

Bugünlere geleceğini ve dünyanın en büyük yolcu uçağını uçuracağını tahmin edemeyeceğini söyleyen Yıldırım, bunun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu her fırsatta belirtiyor.

"Umarım benim yolculuğum diğer kadınlara, ne kadar büyük görünürse görünsün hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verir."

"Umarım benim yolculuğum diğer kadınlara, ne kadar büyük görünürse görünsün hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verir."

Başarılı kaptan pilotumuz, sözlerini kadınlara verdiği şu tavsiyelerle noktalandırıyor:

'Havacılıkla ilgilenen kadınlara tavsiyem basit; tutkunuzu takip edin. Havacılık zorlu bir alan ancak azim, sıkı çalışma ve çok fazla özveriyle kadınlar kesinlikle başarılı olabilir. Hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermeyin, kendinize inanın, mentörler arayın, öğrenmeye devam edin ve yol zorlaştığında bile pes etmeyin.'

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus380, 79,4 metre uzunluğunda, 560 ton ağırlığında ve toplamda 853 yolculuk bir kapasiteye sahip.

Gökçe Kübra Turan Yıldırım'ın başarılarının devamını diliyor, bizlere ilham olduğu için teşekkür ediyoruz! 🚀

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın