Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağının İlk Türk Kadın Pilotu Gökçe Kübra Yıldırım'dan İlham Veren Konuşma
Gökçe Kübra Turan Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in kaptan pilotluğunu yapan ilk Türk kadını oldu. Yıldırım, mühendislikten vazgeçip havacılık alanında kendisini yetiştirmeye karar vermişti. Tutkunun, hayallerin ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu belirten Yıldırım, havacılık alanındaki hikayesini Gökhan Yılmaz'a anlattı.
Yıldırım, özellikle kadınlara yönelik ilham verici bir konuşmaya imzasını attı.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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Dünyanın en büyük yolcu uçağının kaptan pilotu!
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Havacılık kariyerine "stajyer" olarak başlamıştı.
"Umarım benim yolculuğum diğer kadınlara, ne kadar büyük görünürse görünsün hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verir."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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