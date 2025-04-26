Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Sahiplerini Tanıyor mu?

2019'da yayınlanan bir başka araştırma, kedilerin insan yüzlerini tanıyabildiğini ama buna köpekler kadar önemsemediğini ortaya çıkardı!

Kedileri için bir kişinin kim olduğu yüzünden çok sesinden ve kokusundan anlaşılıyor. Yapılan gözlemler, kedilerin sürekli birlikte yaşadığı insanın yüzünde daha uzun süre baktığını ve tepki gösterdiğini ortaya koyuyor.

Yani evet, sizi görüyorlar. Ama göz kontağı kurmaları, bizim kültürel anlam yüklediğimiz kadar sık olmuyor.

Göz göze gelmek onların dünyasında daha çok bir 'meydan okuma' anlamına geliyor.