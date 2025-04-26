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Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Sahiplerini Tanıyor mu?

Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Sahiplerini Tanıyor mu?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 18:43

Dört ayaklı tüylü dostlarımız kediler, her ne kadar toplumda vefasız olarak bilinseler de aslında onların doğalarında var. Kedilerin ilginç doğalarını her ne kadar anlayamasak da bildiğimiz tek bir şey var ki aslında sanıldıkları kadar vefasız ve nankör olmadıkları... Peki kediler gerçekten sahiplerini tanıyabiliyorlar mı?

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Kediler toplumda "nankör" olarak anılan hayvanlardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz üzerinden yıllar geçse de birçok kişi durumu hala bu şekilde sanıyor.

Kediler toplumda "nankör" olarak anılan hayvanlardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz üzerinden yıllar geçse de birçok kişi durumu hala bu şekilde sanıyor.

Kediler nankör de değil, vefasız da. Peki kediler gerçekten sahiplerini tanıyabiliyorlar mı?

Kediler, sahiplerinin seslerini tanıyabiliyor!

Kediler, sahiplerinin seslerini tanıyabiliyor!

2013 yılında Tokyo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bir deney yapıldı. Kedilere önce tanımadıkları insanların sesleri dinletildi. Sonra sahiplerinin sesi çalındı. Sonuç ne dersiniz? Kediler sahiplerinin sesini duyunca kulaklarını oynattı, başlarını çevirip dikkat kesildi. Sizler de takdir edersiniz ki baktılar ama gelmediler. Yani ayırt ediyorlar, sadece köpekler gibi koşa koşa gelmiyorlar, çünkü doğaları buna izin vermiyor.

Yüz tanıma yetileri de var, tabii bu biraz sınırlı!

Yüz tanıma yetileri de var, tabii bu biraz sınırlı!

2019'da yayınlanan bir başka araştırma, kedilerin insan yüzlerini tanıyabildiğini ama buna köpekler kadar önemsemediğini ortaya çıkardı!

Kedileri için bir kişinin kim olduğu yüzünden çok sesinden ve kokusundan anlaşılıyor. Yapılan gözlemler, kedilerin sürekli birlikte yaşadığı insanın yüzünde daha uzun süre baktığını ve tepki gösterdiğini ortaya koyuyor.

Yani evet, sizi görüyorlar. Ama göz kontağı kurmaları, bizim kültürel anlam yüklediğimiz kadar sık olmuyor.

Göz göze gelmek onların dünyasında daha çok bir 'meydan okuma' anlamına geliyor.

Kediler, kokunuzla sizi hafızasına kazıyor.

Kediler, kokunuzla sizi hafızasına kazıyor.

Kediler için koku, en güçlü tanıma biçimi. Derinizin kokusu, kullandığınız parfüm, evinizin genel havası gibi etmenler beynine kazınıyor. Hatta fark ettiyseniz bazı kediler sahiplerinin koku değişimi fark edip küsebilir. Dışarıda bir hayvan sevip eve geldiğinizde bunu çok rahat gözlemleyebilirsiniz.

Sahipleri aslında onlar için birer "güvenli bölge".

Bağlanma çalışmaları gösteriyor ki, tıpkı bebeklerin annelerine bağlanması gibi, kediler de sahiplerine güvenli bir sığınak gözüyle bakıyorlar.

2019'da Oregon State Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, 70’ten fazla kedi yavrusu, sahipleriyle bir odaya alındı. Sahipleri birkaç dakika çıkıp geri geldi. Kedilerin çoğu, sahipleri döndüğünde rahatladı ve normale döndü. Bu davranış aslında güvenli bağlanma göstergesidir.

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Kediler insanları ayrı bir tür olarak görüp ona göre davranmıyor. Bizi de büyük, garip bir kedi olarak görüyorlar!

Kediler insanları ayrı bir tür olarak görüp ona göre davranmıyor. Bizi de büyük, garip bir kedi olarak görüyorlar!

Başınızı yalıyorlarsa: Annesel bakım içgüdüsü, size kafa atıyorlarsa selamlaşma ve aidiyet gösterisi, sizi yoğuruyorlarsa (patiyle bastıra bastıra) konfor arıyorlar, sizi 'yumuşak alan' olarak görüyorlar.

Bu davranışlar bir kedinin güven ve tanıma sinyalleridir.

Kedilerde insan gibi 'sahip' kavramı yok; daha çok 'bu benim sosyal çevremdeki güvenilir unsur' şeklinde bir bakış var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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