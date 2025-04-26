Dört Ayaklı Tüylü Dostlarımız Kediler Sahiplerini Tanıyor mu?
Dört ayaklı tüylü dostlarımız kediler, her ne kadar toplumda vefasız olarak bilinseler de aslında onların doğalarında var. Kedilerin ilginç doğalarını her ne kadar anlayamasak da bildiğimiz tek bir şey var ki aslında sanıldıkları kadar vefasız ve nankör olmadıkları... Peki kediler gerçekten sahiplerini tanıyabiliyorlar mı?
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Kediler toplumda "nankör" olarak anılan hayvanlardan bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz üzerinden yıllar geçse de birçok kişi durumu hala bu şekilde sanıyor.
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Kediler, sahiplerinin seslerini tanıyabiliyor!
Yüz tanıma yetileri de var, tabii bu biraz sınırlı!
Kediler, kokunuzla sizi hafızasına kazıyor.
Sahipleri aslında onlar için birer "güvenli bölge".
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Kediler insanları ayrı bir tür olarak görüp ona göre davranmıyor. Bizi de büyük, garip bir kedi olarak görüyorlar!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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