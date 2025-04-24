Küçük Şeylere Neden Aşırı Tepki Veririz?

Arkadaşımızın kapıyı biraz sert kapatması, flörtümüzün mesajı iki saat geç cevaplaması ya da kahveyi şekersiz yapması... Baktığımızda minicik detaylar. Ama bazı günler oluyor ki, bu küçük şeyler bir anda içimizi kemiren koca bir meseleye dönüşüyor.

“Bu kadar tepki vermem saçma biliyorum ama…” cümlesinin sonu hiç gelmiyor. Peki neden? Gerçekten sadece o anki olaydan mı bu kadar etkileniyoruz, yoksa biriken başka duygular mı var?