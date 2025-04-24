Küçük Şeylere Neden Aşırı Tepki Veririz?
Günlük hayatta önemsiz gibi görünen bazı durumlar, beklenmedik derecede güçlü tepkilere yol açabiliyor. Küçük bir söz, basit bir davranış ya da kısa bir gecikme bile kişinin kendini yoğun bir şekilde öfkeli, kırgın ya da dışlanmış hissetmesine neden olabiliyor. Peki bu orantısız duygusal tepkilerin arkasında ne yatıyor?
Gelin, birlikte mercek tutalım...
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Neden zaman zaman en ufak şeye bile aşırı tepki gösteriyoruz?
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Uzmanlar, küçük olaylara verilen büyük tepkilerin çoğu zaman “tetiklenme”yle ilgili olduğunu söylüyor.
İçimizde hala çocukluktan kalma kırgınlıklar var...
Beyin "tehlike" olarak algılıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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