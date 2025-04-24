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Karavan Hayatına Geçen İçerik Üreticisi Deneyimlerini Paylaştı: "Tasarruf Etmek İçin..."

Karavan Hayatına Geçen İçerik Üreticisi Deneyimlerini Paylaştı: "Tasarruf Etmek İçin..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 16:40

Günümüzde karavan hayatı birçoğumuzun hayali olsa da bazı ekonomik koşullardan dolayı geçmeye cesaret edemiyoruz. TikTok'ta @katrinascaravan isimli bir kadın, yılının 11 ayını karavanda geçiriyor. Bu sayede ev kirası masrafından kurtulduğunu da vurgulayan Katrinas, hem içerik üreticiliği yapıyor hem de karavan hayatının keyfini sürüyor.

İsterseniz, Katrinas'ın deneyimlerine hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/346...
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TikTok’ta @katrinascaravan kullanıcı adıyla tanınan Katrinas isimli bir kadın, tüm eşyalarını elden çıkarıp karavan hayatına geçerek pek çok kişinin hayalini gerçekleştirdi.

TikTok’ta @katrinascaravan kullanıcı adıyla tanınan Katrinas isimli bir kadın, tüm eşyalarını elden çıkarıp karavan hayatına geçerek pek çok kişinin hayalini gerçekleştirdi.

Karavanında yılın 11 ayını geçiren Katrinas, hem masraflarını nasıl yönettiğini anlattı hem de neden bu yaşamı tercih ettiğini paylaştı.

Videosunda, klasik bir ev kiralamak yerine karavanda yaşamanın ona her ay yaklaşık 760 sterlin (yaklaşık 38 bin TL) kazandırdığını söylüyor. Hatta yaşadığı alanın, çevredeki birçok daireden daha geniş olduğunu da ekliyor.

Aylık giderleri ne kadar diye soracak olursanız...

Aylık giderleri ne kadar diye soracak olursanız...

Katrinas, iki tüp gaz için 230 sterlin (yaklaşık 12 bin TL) ödediğini belirtiyor. Fiyat yüksek olsa da, gazın kapısına kadar getirilip profesyonelce bağlanması işini kolaylaştırıyor. Bu gazla hem ocağını, hem sıcak suyunu hem de merkezi ısıtmayı sağlıyor ama şu ana kadar ısıtmayı pek kullanmak zorunda kalmamış.

“Zaten elektrikli bir şöminem var, tüm karavanı bir saat içinde ısıtıyor” diyor.

Katrinas’ın karavan yaşamında düzenli olarak ödediği bazı sabit giderler de bulunuyor.

Katrinas’ın karavan yaşamında düzenli olarak ödediği bazı sabit giderler de bulunuyor.

Yıllık 200 sterlin (yaklaşık 10 bin TL) içerik sigortası ödemesi yapıyor. WiFi için ise her ay 70 sterlin (yaklaşık 3500 TL) harcıyor, yaşadığı yer kırsalda olduğu için bu fiyat biraz yüksek olsa da bağlantı konusunda sorun yaşamamak adına bu tercihi yapmış. Zemin kirası ise yıllık 3.500 sterlin (yaklaşık 178 bin TL) ve bu ücretin içinde yüzme havuzu, jakuzi, sauna, su temini ve atık giderleri gibi hizmetler de dahil.

Televizyon ya da çamaşır makinesi kullanmaması sayesinde elektrik faturasını oldukça düşük tutabildiğini de özellikle belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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