Karavan Hayatına Geçen İçerik Üreticisi Deneyimlerini Paylaştı: "Tasarruf Etmek İçin..."

Karavanında yılın 11 ayını geçiren Katrinas, hem masraflarını nasıl yönettiğini anlattı hem de neden bu yaşamı tercih ettiğini paylaştı.

Videosunda, klasik bir ev kiralamak yerine karavanda yaşamanın ona her ay yaklaşık 760 sterlin (yaklaşık 38 bin TL) kazandırdığını söylüyor. Hatta yaşadığı alanın, çevredeki birçok daireden daha geniş olduğunu da ekliyor.