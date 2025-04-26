onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hiçbir Şey Yapmadığımız Halde Neden Bu Kadar Yorgun Hissediyoruz?

Hiçbir Şey Yapmadığımız Halde Neden Bu Kadar Yorgun Hissediyoruz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 17:53

Zaman zaman sabah uyanıyoruz ve doğru düzgün iş yapmıyoruz, hatta yataktan çıkmasak bile akşam olunca pestil gibi hissediyoruz. Peki neden? Hiçbir şey yapmadığımız halde bu kadar yorgun hissetmemizin sebebi aslında ne?

Detaylıca anlattık!

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her ne kadar uyusanız da sabahında adeta bir ceset gibi kalktığınızı daha önce deneyimlediniz mi?

Hangi şartlarda olursa olsun, zaman zaman sürekli yorgun hissediyoruz. Peki bunun arkasındaki sebep ne?

İsterseniz tek tek anlatmaya başlayalım...

Zihinsel yorgunluğun fiziksel yorgunluk yarattığı da aşikar. Fransız Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'ne (INSERM) göre, gün boyunca karar vermek, plan yapmak, endişelenmek gibi görünüşte 'hareketsiz' aktiviteler bile beynin prefrontal korteks bölgesini fazla çalıştırıyor.

Bu da sinir hücrelerinde toksik bir yan ürün olan glutamat birikmesine neden oluyor.

Sonuç? Beyin 'yeter artık' diyerek sizi fiziksel olarak da yavaşlatıyor.

Fazla düşünmek de "tükenmişlik" yaratıyor.

Fazla düşünmek de "tükenmişlik" yaratıyor.

'Hiçbir şey yapmadım ama gün bitti' diyorsanız, bilin ki beyniniz o gün arka planda tüm gün çalışmıştır.

Bilinçli ya da bilinçsiz kaygılar, gelecek planlamaları, sosyal medyada gezinme... Hepsi enerji harcıyor.

Harvardlı psikologlar buna 'default mode network' diyor, beynin boşta kaldığında bile durmaksızın çalışan ağı!

Uyku kalitesi bozuksa yorgunluk da kronikleşiyor.

'Uykumu aldım ama yine yorgunum' diyenler, bir gelsin.

Araştırmalar gösteriyor ki, sadece uykuda geçirilen süre değil, uykunun derinliği ve kalitesi de kritik.

Yani, gece on saat yatıp her saat başı uyanıyorsanız, vücudunuz aslında hiç 'onarılamamış' oluyor.

Günümüz şartlarında streslenmemek zor. Ama stres, vücudu "savaş ya da kaç" moduna alıyor.

Günümüz şartlarında streslenmemek zor. Ama stres, vücudu "savaş ya da kaç" moduna alıyor.

Stres hormonu olan kortizol, acil durumlar için tasarlanmış bir sistem olsa da modern hayatta 24/7 açık kalıyor.

Beden sürekli alarmdayken, kaslarınız gevşemese de sinir sisteminiz delicesine enerji tüketiyor.

Savaşmadığınız, kaçmadığınız halde sanki maraton koşmuş gibi oluyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hareketsizlik de vücuda zarar veriyor.

Tüm gün koltukta pineklemek fiziksel enerji harcamıyor gibi görünse de, kaslar kullanılmadıkça daha fazla enerji harcamaya başlıyor.

Bu da 'neden yattıkça daha da yorgun hissediyorum?' sorusunun cevabı.

İnsan bedeni hareket etmek üzere tasarlandı. Yatmak vücudu dinlendirmiyor, aksine temelli kapatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın