Hiçbir Şey Yapmadığımız Halde Neden Bu Kadar Yorgun Hissediyoruz?
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Her ne kadar uyusanız da sabahında adeta bir ceset gibi kalktığınızı daha önce deneyimlediniz mi?
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İsterseniz tek tek anlatmaya başlayalım...
Fazla düşünmek de "tükenmişlik" yaratıyor.
Uyku kalitesi bozuksa yorgunluk da kronikleşiyor.
Günümüz şartlarında streslenmemek zor. Ama stres, vücudu "savaş ya da kaç" moduna alıyor.
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Hareketsizlik de vücuda zarar veriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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