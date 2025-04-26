Hiçbir Şey Yapmadığımız Halde Neden Bu Kadar Yorgun Hissediyoruz?

Zihinsel yorgunluğun fiziksel yorgunluk yarattığı da aşikar. Fransız Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü'ne (INSERM) göre, gün boyunca karar vermek, plan yapmak, endişelenmek gibi görünüşte 'hareketsiz' aktiviteler bile beynin prefrontal korteks bölgesini fazla çalıştırıyor.

Bu da sinir hücrelerinde toksik bir yan ürün olan glutamat birikmesine neden oluyor.

Sonuç? Beyin 'yeter artık' diyerek sizi fiziksel olarak da yavaşlatıyor.