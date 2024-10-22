Kişilik Testi: Salçalı Makarna mı Kremalı Makarna mı?
Kişilik Testi: Salçalı Makarna mı Kremalı Makarna mı?
Kişilik testi: Salçalı makarna mı kremalı makarna mı?
Haydiiii!
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Sen hangi makarnayı tercih ediyorsun?
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Alışkanlıklarından kolay vazgeçemeyen ve hayatına yen insanları almaktan çekinen birisin!
Her gün farklı bir güne uyanmak isteyen ve isteklerine kavuşmak için uzun süre çabalayacak birisin!
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Her gün farklı bir güne uyanmak isteyen ve isteklerine kavuşmak için uzun süre çabalayacak birisin!