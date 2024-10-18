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Türkiye'nin %90'ının Başarılı Olacağı Genel Kültür Testi!

Türkiye'nin %90'ının Başarılı Olacağı Genel Kültür Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:01

Türkiye'nin %90'ının başarılı olacağı genel kültür testi!

Haydiiiii!

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1. Hem sayıca en çok sefere çıkan hem de en uzun sefer süresine sahip padişah kimdir?

2. Bir canlının bulunduğu ortamda yapmak zorunda olduğu görev ve sorumluluklara ne ad verilir?

2. Bir canlının bulunduğu ortamda yapmak zorunda olduğu görev ve sorumluluklara ne ad verilir?

3. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan "Halikarnas Mozolesi" hangi ilçemizdedir?

3. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan "Halikarnas Mozolesi" hangi ilçemizdedir?

4. Üzerinde Keban Barajı'nın bulunduğu nehrimiz hangisidir?

4. Üzerinde Keban Barajı'nın bulunduğu nehrimiz hangisidir?

5. Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in dünyaya geldiği Dimetoka Sarayı günümüzde hangi ülkededir?

5. Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in dünyaya geldiği Dimetoka Sarayı günümüzde hangi ülkededir?
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6. Bir fiziki haritada alçak rakımlı yerler genellikle hangi renk ile gösterilir?

6. Bir fiziki haritada alçak rakımlı yerler genellikle hangi renk ile gösterilir?

7. DNA'nın yapısında bulunmayan organizasyon baz çeşidi hangisidir?

7. DNA'nın yapısında bulunmayan organizasyon baz çeşidi hangisidir?

8. Hangi uygarlık 2150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na anıtsal bir tapınak yapmıştır?

8. Hangi uygarlık 2150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na anıtsal bir tapınak yapmıştır?

9. Türklerin, bilinen ilk alfabesi ile yazılan "Orhun Abideleri" hangi Türk devletine aittir?

9. Türklerin, bilinen ilk alfabesi ile yazılan "Orhun Abideleri" hangi Türk devletine aittir?

10. Hangi söz Benjamin Franklin'e aittir?

10. Hangi söz Benjamin Franklin'e aittir?
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11. Acı biber yetiştiriciliğinde biberin acılığını arttıran faktör nedir?

11. Acı biber yetiştiriciliğinde biberin acılığını arttıran faktör nedir?

12. Öğleden sonra söylenene "tünaydın" kelimesinde "tün" ne anlama gelmektedir.

12. Öğleden sonra söylenene "tünaydın" kelimesinde "tün" ne anlama gelmektedir.

13. SSCB-ABD liderleri arasından kurulan doğrudan telefon hatının adı nedir?

13. SSCB-ABD liderleri arasından kurulan doğrudan telefon hatının adı nedir?

14. Hangisi Rusya'ya özgü bir unsur değildir?

14. Hangisi Rusya'ya özgü bir unsur değildir?

15. Bir ülkenin para biriminin başka ülke paraları karşısında değer kaybetmesine ne ad verilir?

15. Bir ülkenin para biriminin başka ülke paraları karşısında değer kaybetmesine ne ad verilir?

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