Hayat Filminin Oscar Adayı Olamamasından Sonra Zeki Demirkubuz'dan Özeleştiri Dolu İlk Açıklama Geldi!
Hayat Filminin Oscar Adayı Olamamasından Sonra Zeki Demirkubuz'dan Özeleştiri Dolu İlk Açıklama Geldi!
Ülkemizin 97. Oscar Ödülleri için aday adayı Zeki Demirkubuz'un harika filmi Hayat olmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta adayların açıklanmasıyla birlikte, Hayat'ın Uluslararası En İyi Film dalında aday gösterilmediğini öğrenmiştik. Kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyerek kaçan Hicran'ın hikayesini izlediğimiz filmin Oscar adayı olamaması epey üzmüştü. Haberin üstünden yaklaşık bir hafta geçmesinin ardından ilk açıklama geldi. Filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz, Oscar'la ilgili özeleştiride bulundu.
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2023 yapımlı Hayat geçtiğimiz yıla damgasını vurmuş, Zeki Demirkubuz'un en iddialı yapımları arasına adını yazdırmış bir film.
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Filmde kendisine dayatılan hayatı kabul etmeyerek kaçan Hicran'ın hikayesi anlatılıyor ve karaktere hayat veren Miray Daner, rolünü "Canlandırdığım en zor karakter" olarak yorumluyor.
Derin bir hikayesi olan Hayat, 97. Oscar Ödülleri'ne aday adayı olarak hepimizi gururlandırmıştı.
Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeyle filmin En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday olamadığını öğrenmiştik.
Filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz, aradan geçen bir haftanın ardından sessizliğini bozdu ve bir özeleştiriyle Oscar yorumunu yaptı.
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X hesabından yaptığı paylaşımda duygularını dile getiren Demirkubuz, "Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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