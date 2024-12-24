Afişleri Tepki Çekmişti: İlk Sezonu Yayınlanan Gassal İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı!
Afişleri Tepki Çekmişti: İlk Sezonu Yayınlanan Gassal İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı!
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak Gassal için ilginç bir reklam stratejisi izlenmişti. Pek çok şehirde billboardlarda 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişi yer almış, bu durum epey tepki çekmişti. Sosyal medyada eleştirilen reklam stratejisinin ardından dizinin ilk sezonuna ait 10 bölüm yayınlandı. Her ne kadar başta izleyiciyi kızdırmış olsa da bölümlerin yayınlanmasından sonra bu kez de mest etmeyi başardı!
Gelin dizinin yorumlarına yine birlikte bakalım:
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii için hazırlanan Gassal dizisi, ilginç reklam stratejisiyle gündem olmuştu.
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Pek çok şehirde billboardlarda yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" cümlesi tepki çekmiş ve sosyal medyada fazlasıyla konuşulmuştu.
Dizide kimsesizlerin cenazesini yıkayan Baki'nin onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar vermesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.
Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı dizinin ilk 10 bölümü Tabii'de yayınlandı ve kısa sürede büyük beğeni toplamayı başardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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