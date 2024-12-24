Afişleri Tepki Çekmişti: İlk Sezonu Yayınlanan Gassal İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı!

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak Gassal için ilginç bir reklam stratejisi izlenmişti. Pek çok şehirde billboardlarda 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişi yer almış, bu durum epey tepki çekmişti. Sosyal medyada eleştirilen reklam stratejisinin ardından dizinin ilk sezonuna ait 10 bölüm yayınlandı. Her ne kadar başta izleyiciyi kızdırmış olsa da bölümlerin yayınlanmasından sonra bu kez de mest etmeyi başardı!

Gelin dizinin yorumlarına yine birlikte bakalım: