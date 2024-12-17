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Ahmet Kural'ın Başrolünde Oynadığı TRT Tabii Dizisi Gassal'ın Tanıtım Afişleri Tepki Çekti!

Ahmet Kural'ın Başrolünde Oynadığı TRT Tabii Dizisi Gassal'ın Tanıtım Afişleri Tepki Çekti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.12.2024 - 18:04

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak yeni dizide Ahmet Kural'ın başrolde oynayacağı açıklanmıştı. Gassal adlı dizide ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalın maceraları konu alınıyor. Güldürürken düşündürmeyi amaçlayan dizi henüz yayınlanmadan gündeme eleştirilerle geldi. Dizinin tanıtımı için hazırlanan 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişi sosyal medyada tepki topladı. Afişin dizi tanıtımı için hazırlandığına dair hiçbir ibare olmaması da dikkat çekti.

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Yayın tarihi henüz açıklanmayan Gassal, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak.

Yayın tarihi henüz açıklanmayan Gassal, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak.

Başrolünde Ahmet Kural'ın oynayacağı Gassal'da ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalın hikayesi anlatılacak.

Başrolünde Ahmet Kural'ın oynayacağı Gassal'da ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalın hikayesi anlatılacak.

Selçuk Aydemir'in yönettiği dizi henüz yayınlanmaya başlamamasına rağmen sosyal medyada konuşulmayı başardı. Ancak bu kez tepkiyle!

Selçuk Aydemir'in yönettiği dizi henüz yayınlanmaya başlamamasına rağmen sosyal medyada konuşulmayı başardı. Ancak bu kez tepkiyle!

Dizinin tanıtımı için billboardlara verilen reklamda "Ölünce beni kim yıkayacak?" ifadesi yer aldı ve bunun dizi tanıtımına ait olduğu belirtilmedi.

Dizinin tanıtımı için billboardlara verilen reklamda "Ölünce beni kim yıkayacak?" ifadesi yer aldı ve bunun dizi tanıtımına ait olduğu belirtilmedi.

Ürkütücü görünen bu reklam sosyal medyada tepki topladı.

Ürkütücü görünen bu reklam sosyal medyada tepki topladı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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