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Yılbaşı Akşamı Battaniyeye Sarılıp İzlerken Yeni Yıla Yeni Umutlarla Girmenize Yardımcı Olacak 10 Film

Yılbaşı Akşamı Battaniyeye Sarılıp İzlerken Yeni Yıla Yeni Umutlarla Girmenize Yardımcı Olacak 10 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.12.2024 - 16:43

Yeni yıla girerken sıcak bir battaniyeye sarılıp, elinizde kahvenizle umut dolu filmler izlemek gibisi yoktur. Kimi zaman ilham veren hikayeler, kimi zaman sıcacık bir kahkaha bizi geride kalan yılın yorgunluğundan arındırır. Bu filmler, kalbinize dokunarak yeni başlangıçlara cesaret etmenize ve güzel hayaller kurmanıza yardımcı olacak. Yeni yılın heyecanını hissettiğiniz bu özel gecede, ruhunuzu dinlendirecek ve içinizi ısıtacak 10 filmi sizler için derledik. İşte yeni umutlarla dolu, keyifli bir yılbaşı akşamı geçirmenizi sağlayacak o filmler!

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1. It's a Wonderful Life (Şahane Hayat)

1. It's a Wonderful Life (Şahane Hayat)

1946 yapımı bu klasik filmde, George Bailey adlı bir adamın hayatının ne kadar değerli olduğunu keşfetmesi anlatılır. Noel arifesinde intiharı düşünen George, bir melek tarafından ziyaret edilir ve hiç doğmamış olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını görür. Bu deneyim, ona yaşamının aslında ne kadar anlamlı olduğunu gösterir.

2. Home Alone (Evde Tek Başına)

2. Home Alone (Evde Tek Başına)

1990 yapımı bu komedi filminde, ailesi tatile giderken evde unutulan 8 yaşındaki Kevin'ın maceraları anlatılır. Evinin hırsızlar tarafından hedef alındığını fark eden Kevin, zekice tuzaklar kurarak evi korumaya çalışır.

3. The Holiday (Tatil)

3. The Holiday (Tatil)

2006 yapımı bu romantik komedide, aşk hayatlarında hayal kırıklığı yaşayan iki kadın, Noel tatili için evlerini değiştirirler. Biri İngiltere'de, diğeri Los Angeles'ta yaşayan bu kadınlar, yeni çevrelerinde beklenmedik aşklar ve dostluklar keşfederler. Film, yeni başlangıçlar ve aşkın sürprizleri üzerine odaklanır.

4. Elf

4. Elf

2003 yapımı bu komedi filminde, Kuzey Kutbu'nda elfler tarafından büyütülen Buddy, aslında bir insan olduğunu öğrenir ve gerçek ailesini bulmak için New York'a gider. Şehirde Noel ruhunu yeniden canlandırmaya çalışırken komik ve duygusal anlar yaşanır. Film, Noel'in neşesini evinize taşır!

5. Love Actually (Aşk Her Yerde)

5. Love Actually (Aşk Her Yerde)

2003 yapımı bu romantik film, Londra'da yaşayan farklı insanların Noel öncesindeki aşk ve ilişkilerini anlatır. Birbirine bağlı hikayeler aracılığıyla aşkın farklı yüzleri keşfedilir.

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6. Die Hard (Zor Ölüm)

6. Die Hard (Zor Ölüm)

1988 yapımı bu aksiyon filminde, dedektif John McClane, Noel arifesinde bir gökdelende teröristler tarafından rehin alınan insanları kurtarmaya çalışır. Yılbaşı partisinde başlayan bu gerilim dolu hikaye, aksiyon severler için idealdir.

7. The Polar Express (Kutup Ekspresi)

7. The Polar Express (Kutup Ekspresi)

2004 yapımı bu animasyon filminde, Noel'e inancını yitirmiş bir çocuk, sihirli bir trene binerek Kuzey Kutbu'na yolculuk yapar. Bu macera, ona inancın ve hayal gücünün gücünü yeniden hatırlatır.

8. The Nightmare Before Christmas

8. The Nightmare Before Christmas

1993 yapımı bu animasyon filminde, Cadılar Bayramı Kasabası'nın kralı Jack Skellington, Noel'i ele geçirmeye çalışır. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve komik olaylar yaşanır.

9. Klaus

9. Klaus

2019 yapımı bu animasyon filminde, başarısız bir postacı ve yalnız bir oyuncakçı, soğuk bir kasabada Noel ruhunu yeniden canlandırmaya çalışır. Bu süreçte dostluk ve cömertliğin gücünü keşfederler.

10. Holidate

10. Holidate

2020 yapımı bu romantik komedide, tatillerde bekar olmaktan bıkan iki yabancı, bir yıl boyunca birbirlerine eşlik etmeyi kabul ederler. Başlangıçta platonik olan bu ilişki, zamanla gerçek duygulara dönüşür. Aşkın beklenmedik yerlerde bulunabilir!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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