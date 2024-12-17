Yılbaşı Akşamı Battaniyeye Sarılıp İzlerken Yeni Yıla Yeni Umutlarla Girmenize Yardımcı Olacak 10 Film

1946 yapımı bu klasik filmde, George Bailey adlı bir adamın hayatının ne kadar değerli olduğunu keşfetmesi anlatılır. Noel arifesinde intiharı düşünen George, bir melek tarafından ziyaret edilir ve hiç doğmamış olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını görür. Bu deneyim, ona yaşamının aslında ne kadar anlamlı olduğunu gösterir.