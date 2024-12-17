MasterChef'in X Hesabından Yapılan Paylaşımda İlk Beyaz Ceket Giyen Yarışmacı İfşa Edildi!

MasterChef'te 16 Aralık Pazartesi akşamı yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in konuk olduğu yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışma devam ettiği sırada MasterChef'in X hesabı da aktif paylaşım yapıyordu. Ancak bir zamanlama hatası oldu. MasterChef'in ilk ceket giyen yarışmacısını sayfayı yöneten kişi erken paylaşınca ortalık karıştı.