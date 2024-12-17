MasterChef'in X Hesabından Yapılan Paylaşımda İlk Beyaz Ceket Giyen Yarışmacı İfşa Edildi!
MasterChef'in X Hesabından Yapılan Paylaşımda İlk Beyaz Ceket Giyen Yarışmacı İfşa Edildi!
MasterChef'te 16 Aralık Pazartesi akşamı yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Eski yarışmacılardan Hasan Biltekin'in konuk olduğu yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışma devam ettiği sırada MasterChef'in X hesabı da aktif paylaşım yapıyordu. Ancak bir zamanlama hatası oldu. MasterChef'in ilk ceket giyen yarışmacısını sayfayı yöneten kişi erken paylaşınca ortalık karıştı.
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kala heyecan dorukta.
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Son olarak MasterChef'e Alper'in vedasının ardından kalan yarışmacılar kıyasıya rekabete girişti.
MasterChef'te 16 Aralık Pazartesi akşamının konuğu eski MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'di. Yarışmacılar onun kaşık alan tabağını yapmaya çabaladılar.
Şefler, ikinci turda yarışmacılardan kuzu kulağı ve isot salçası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu.
Ancak yarışma devam ettiği sırada X hesabından da hayranlara bilgilendirme yapan MasterChef hesabından spoiler geldi.
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Daha yayında 2024’ün ilk beyaz ceketini alan isim açıklanmamışken sosyal medyadan o ismin Beyza olduğu duyuruldu.
O paylaşıma sosyal medyadan bol bol tepki ve esprili yorum geldi. Önce o paylaşıma bakalım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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