onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nasıl Bir Sene Geçirdiniz? Burçların 2024 Yılını İkonik Dizi Sahneleri ile Özetliyoruz!

Nasıl Bir Sene Geçirdiniz? Burçların 2024 Yılını İkonik Dizi Sahneleri ile Özetliyoruz!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.12.2024 - 14:44

2024 yılını geride bırakırken yeni yılda hepimizin kendi burcu için beklentisi büyük. Çünkü oldukça zor bir sene geçirdik. Eğer burçların nasıl bir yıl geçirdiğini anlatacak olsak 2024'ten çıkışını tasvir etmek yeterli olurdu. 2024'ten burçların nasıl çıkacağını ise dizi sahneleri ile anlatmak hepimizi çok güldürdü. İşte burçların seneyi bitirirkenki hallerini anlatan o dizi sahneleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. 2024'ün Koç burçları üzerinde bıraktığı hasar

2. Boğaların sene biterken halet-i ruhiyesi

2. Boğaların sene biterken halet-i ruhiyesi

3. İkizler tam şu kıvamda yılı uğurlarken

4. Yengeçler

5. Aslan burcunun 2024 özeti...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Başakların sabrının sınandığı bir yıl oldu.

7. Terazi burcu 2024'e bir bakış atacak olsaydı...

8. Akrepler...

9. Yaylar

9. Yaylar

10. Oğlak burçlarının sene sonu vaziyet

10. Oğlak burçlarının sene sonu vaziyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 2024'ün bitmesini beklerken Kovalar

11. 2024'ün bitmesini beklerken Kovalar

12. Balıklar...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın