Nasıl Bir Sene Geçirdiniz? Burçların 2024 Yılını İkonik Dizi Sahneleri ile Özetliyoruz!
Nasıl Bir Sene Geçirdiniz? Burçların 2024 Yılını İkonik Dizi Sahneleri ile Özetliyoruz!
2024 yılını geride bırakırken yeni yılda hepimizin kendi burcu için beklentisi büyük. Çünkü oldukça zor bir sene geçirdik. Eğer burçların nasıl bir yıl geçirdiğini anlatacak olsak 2024'ten çıkışını tasvir etmek yeterli olurdu. 2024'ten burçların nasıl çıkacağını ise dizi sahneleri ile anlatmak hepimizi çok güldürdü. İşte burçların seneyi bitirirkenki hallerini anlatan o dizi sahneleri...
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1. 2024'ün Koç burçları üzerinde bıraktığı hasar
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2. Boğaların sene biterken halet-i ruhiyesi
3. İkizler tam şu kıvamda yılı uğurlarken
4. Yengeçler
5. Aslan burcunun 2024 özeti...
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6. Başakların sabrının sınandığı bir yıl oldu.
7. Terazi burcu 2024'e bir bakış atacak olsaydı...
8. Akrepler...
9. Yaylar
10. Oğlak burçlarının sene sonu vaziyet
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11. 2024'ün bitmesini beklerken Kovalar
12. Balıklar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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