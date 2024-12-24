Asgari Ücret İçin 4 Farklı Teklif Üzerinde Konuşulduğu İddia Edildi!
Asgari Ücret İçin 4 Farklı Teklif Üzerinde Konuşulduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/asgari-u...
Daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısının perşembe veya cuma günü yapılacağı açıklanmıştı. Ancak sürpriz kararla komisyonun 4’üncü ve son toplantının bu akşam yapılacağı öğrenildi. Toplantı öncesi Oda TV haberinde yer alan iddiaya göre, asgari ücret için masada dört ayrı teklif konuşulacak.
Kaynak: Oda TV
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk üç toplantısını gerçekleştirmiş ve toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığı ortaya çıkmıştı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dördüncü ve son toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını açıklamıştı.
Ancak sürpriz bir kararla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu akşam toplanmasına karar verildi.
Oda TV'de yer alan iddiaya göre, komisyon dört ayrı ücret için konuşacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Salakça toplanıp sorun çözüyorlar gibi yapmaları tepemi attıyor. Gerek asgari ücret gerek emekli maaş artış konusunda önce kendilerine sufle edileni açıklaya... Devamını Gör
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