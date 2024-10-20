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Bu Testi Sağlıklı Beslenerek Bitirebilecek misin?

Bu Testi Sağlıklı Beslenerek Bitirebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.10.2024 - 11:01

Bu testi sağlıklı beslenerek bitirebilecek misin?

Haydiiii teste!

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Öncelikle kendine bir kahvaltı seç bakalım!

Peki çok açsın ve bu yemeklerden hangisini ilk yemek aklına gelir?

Çay yanına hangi atıştırmalığı tercih edersin?

Doymadığında ne yemeyi tercih ediyorsun?

Peki bir akşam yemeği seç desek!

Peki bunlardan hangisi?

Şimdi de bir tatlı seçer misin?

Son olarak en çok tükettiğin içecek hangisi?

Üzgünümmm sen bu testi bitiremedin!!! 😕Aklın hala seçemediğin yemeklerde kaldı! İtiraf sen boğazına düşkün birisin.

Tebriklerrrr sen bu test bitirebildin!!!🥳 Sağlıklı beslenem de üzerine yok gibi.

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