Psikoloji testine göre sen korkularının esiri misin?

Belki de farkında olmadan, korkuların seni ele geçiriyor ve hayatının kontrolünü onlara bırakıyorsun. Her zaman bir adım geride durmayı tercih ediyor, risk almak yerine güvende olmayı mı seçiyorsun? Belki de korkuların, senin en büyük düşmanın olmuş durumda. Düşünsene, korkuların olmasaydı hayatın ne kadar farklı olurdu? Belki de şu anda hayalini kurduğun işte çalışıyor, hayalini kurduğun şehirde yaşıyor olurdun. Belki de hayatının aşkıyla tanışmış, onunla birlikte hayatının en güzel anılarını biriktiriyor olurdun. Ama korkuların, tüm bu olasılıkları bir bir yok ediyor. Korkuların, senin hayatının yönetmeni olmuş durumda. Seni sürekli olarak belirsizliklerle, endişelerle ve korkularla dolu bir dünyaya sürüklüyor. Ama unutma ki, sen korkularının esiri değilsin. Onları yenebilir ve hayatının kontrolünü tekrar eline alabilirsin. Belki de korkularınla yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Belki de onları kabullenmen ve onları yenmenin zamanıdır. Unutma, sen korkularının esiri değil, onların efendisi olabilirsin. Haydi, korkularını bir kenara bırak ve hayatının kontrolünü tekrar eline al. Senin hayatın, senin kuralların!