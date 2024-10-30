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Psikoloji Testine Göre Sen Korkularının Esiri misin?

Psikoloji Testine Göre Sen Korkularının Esiri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
30.10.2024 - 13:44

Psikoloji testine göre sen korkularının esiri misin?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Gelecekle ilgili düşünmek sana nasıl hissettiriyor?

3. Gelecekle ilgili düşünmek sana nasıl hissettiriyor?

4. Toplum içinde konuşmak seni nasıl etkiliyor?

4. Toplum içinde konuşmak seni nasıl etkiliyor?

5. Öz güveninle ilgili nasıl hissediyorsun?

5. Öz güveninle ilgili nasıl hissediyorsun?
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6. Hayatında sık sık değişiklik yapar mısın?

7. Bir şeyler ters gittiğinde nasıl tepki verirsin?

8. Hayatında ne olmazsa kendini eksik hissedersin?

8. Hayatında ne olmazsa kendini eksik hissedersin?

9. Yalnız olmayı seviyor musun?

10. Son olarak kendini özgür hissediyor musun?

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Sen korkularının esirisin!

Belki de farkında olmadan, korkuların seni ele geçiriyor ve hayatının kontrolünü onlara bırakıyorsun. Her zaman bir adım geride durmayı tercih ediyor, risk almak yerine güvende olmayı mı seçiyorsun? Belki de korkuların, senin en büyük düşmanın olmuş durumda. Düşünsene, korkuların olmasaydı hayatın ne kadar farklı olurdu? Belki de şu anda hayalini kurduğun işte çalışıyor, hayalini kurduğun şehirde yaşıyor olurdun. Belki de hayatının aşkıyla tanışmış, onunla birlikte hayatının en güzel anılarını biriktiriyor olurdun. Ama korkuların, tüm bu olasılıkları bir bir yok ediyor.  Korkuların, senin hayatının yönetmeni olmuş durumda. Seni sürekli olarak belirsizliklerle, endişelerle ve korkularla dolu bir dünyaya sürüklüyor. Ama unutma ki, sen korkularının esiri değilsin. Onları yenebilir ve hayatının kontrolünü tekrar eline alabilirsin. Belki de korkularınla yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Belki de onları kabullenmen ve onları yenmenin zamanıdır. Unutma, sen korkularının esiri değil, onların efendisi olabilirsin. Haydi, korkularını bir kenara bırak ve hayatının kontrolünü tekrar eline al. Senin hayatın, senin kuralların!

Sen korkularının esiri değilsin!

Hayatın boyunca korkularınla yüzleşmek zorunda kaldığın anlar olmuştur. Belki de bu korkuların seni bazen esir aldığını hissetmişsindir. Ancak unutma ki, sen korkularının esiri değilsin! Korkuların, hayatının her alanına sızmış olabilir; belki de en çok sevdiğin şeylerden bile seni alıkoyuyor olabilirler. Ancak sen, bu korkuların zincirlerini kırmak için gereken güce sahipsin. Bu korkularla yüzleşmek, onları kabullenmek ve onları yenmek senin elinde. Korkuların seni esir almasına izin verme. Onları birer engel olarak değil, aşman gereken birer adım olarak gör. Her adım attığında, korkuların birer birer yok olacak ve geriye sadece senin gücün kalacak. Unutma, sen korkularının esiri değilsin, onlar senin esirin. Onları kontrol altına alabilir ve hayatının kontrolünü tekrar eline alabilirsin. Korkularınla yüzleş, onları kabullen ve sonra da onları yen. Çünkü sen, korkularının esiri değil, sahibisin!

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