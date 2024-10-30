Psikoloji Testine Göre Sen Korkularının Esiri misin?
Psikoloji Testine Göre Sen Korkularının Esiri misin?
Psikoloji testine göre sen korkularının esiri misin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Gelecekle ilgili düşünmek sana nasıl hissettiriyor?
4. Toplum içinde konuşmak seni nasıl etkiliyor?
5. Öz güveninle ilgili nasıl hissediyorsun?
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6. Hayatında sık sık değişiklik yapar mısın?
7. Bir şeyler ters gittiğinde nasıl tepki verirsin?
8. Hayatında ne olmazsa kendini eksik hissedersin?
9. Yalnız olmayı seviyor musun?
10. Son olarak kendini özgür hissediyor musun?
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Sen korkularının esirisin!
Sen korkularının esiri değilsin!
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