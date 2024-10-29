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Lise Düzeyindeki Coğrafya Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?

Lise Düzeyindeki Coğrafya Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.10.2024 - 15:01

Lise düzeyindeki coğrafya testinde full çekebilecek misin?

Haydiiii!

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1. Hangi iklim tipinde yıllık yağış miktarı düşüktür?

1. Hangi iklim tipinde yıllık yağış miktarı düşüktür?

2. Hangi ülke hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer almaktadır?

2. Hangi ülke hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer almaktadır?

3. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?

3. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?

4. Hangi ülke "Buzullar Ülkesi" olarak bilinir?

4. Hangi ülke "Buzullar Ülkesi" olarak bilinir?

5. Hangi kıta tamamen güney yarım kürede yer almaktadır?

5. Hangi kıta tamamen güney yarım kürede yer almaktadır?
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6. En büyük çöl hangisidir?

6. En büyük çöl hangisidir?

7. Hangi okyanusta Bermuda Şeytan Üçgeni bulunmaktadır?

7. Hangi okyanusta Bermuda Şeytan Üçgeni bulunmaktadır?

8. Hangi iklim tipinde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır?

8. Hangi iklim tipinde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır?

9. Hangi akarsu Türkiye'nin en uzun nehridir?

9. Hangi akarsu Türkiye'nin en uzun nehridir?

10. Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?

10. Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?

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