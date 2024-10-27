Sizin Aşkınız Tarihteki Hangi Büyük Aşka Benziyor?
Sizin Aşkınız Tarihteki Hangi Büyük Aşka Benziyor?
Sizin aşkınız tarihteki hangi büyük aşka benziyor?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşkınızı nasıl tanımlarsınız?
4. Aşkınızı ifade etmenin en iyi yolu nedir?
5. Aşk sence bir gün biter mi?
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6. Zor zamanlarda aşkınızla nasıl başa çıkarsınız?
7. Peki önünde bir çok engel olsa da yine de aşkının peşinden gider misin?
8. Son olarak sizin ilişkinizde hangi duygu ön planda?
Kleopatra ve Mark Antony
Paris ve Helen
Frida Kahlo ve Diego Rivera
Napolyon ve Josephine
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