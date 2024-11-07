Evet/Hayır Testine Göre Acı Çekiyor musun?
Evet/Hayır Testine Göre Acı Çekiyor musun?
Hayatın hızlı akışı içinde karşımıza çıkan talihsiz olaylar, bazen bizi derinden etkileyebilir ve bu etkiyi bir süre üzerimizden atamayabiliriz. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda, içimizde bir acı oluşur ve bu acıyı sürekli olarak hatırlamak, onun daha da büyümesine ve bizi daha da derinden etkilemesine neden olur. Bu durum, hayatın bize sunduğu güzelliklerden uzaklaşmamıza ve acıdan kurtulmamızı engelleyen bir duvar oluşturur.
Evet/Hayır testine göre sen acı çekiyor musun?
Haydiii teste!
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1. Üzgün hissediyor musun?
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2. Özlediğin biri var mı?
3. İçinde bir öfke var mı?
4. Geçmişte yaşadığın şeyleri sık sık düşünüyor musun?
5. Hayatındaki bazı şeylerin sana adaletsiz geldiğini düşünüyor musun?
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6. Pişmanlık duyuyor musun?
7. Başkalarıyla paylaşmakta zorlandığın duyguların var mı?
8. Kendini bir şeyler için suçluyor musun?
9. Hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor musun?
10. Son olarak geçmişe dönmek ister miydin?
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Sen çok acı çekiyorsun!
Sen acı çekmiyorsun ama içinde bazı kırgınlıklar var.
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