Evet/Hayır Testine Göre Acı Çekiyor musun?

Hayatının derinliklerinde, kalbinin en kuytu köşelerinde sakladığın, unutamadığın ya da belki de unutmak istemediğin anılar, bir bir karşına çıkıyor. Gözlerini kapatsan bile, onları görmemek adına, adeta bir film şeridi gibi geçiyorlar gözlerinin önünden. Yeni bir sayfa açmaya, yeni başlangıçlara adım atmaya çalışsan da, geçmişin ağır gölgesi peşini bırakmıyor. Biliyoruz, sen çok acı çekiyorsun. Her gün, her saat, hatta her dakika... Kararlar vermek zorunda kalıyorsun ve hangi yolu seçeceğini bilemiyorsun. İçinden çıkılmaz bir labirent gibi görünüyor her şey ve çıkış yolu bulmak bir hayli zorlaşıyor. Geçmişinle yüzleşmek, o anıları, o insanları, o yaşanmışlıkları yeniden hatırlamak... Her biri canını acıtıyor, kalbini biraz daha yaralıyor. Ancak unutma, her acı bir öğretidir ve seni daha güçlü kılar. Belki de bu acılar, seni daha da güçlü bir birey yapmak için vardır. Kim bilir?