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Evet/Hayır Testine Göre Acı Çekiyor musun?

Evet/Hayır Testine Göre Acı Çekiyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.11.2024 - 15:01

Hayatın hızlı akışı içinde karşımıza çıkan talihsiz olaylar, bazen bizi derinden etkileyebilir ve bu etkiyi bir süre üzerimizden atamayabiliriz. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda, içimizde bir acı oluşur ve bu acıyı sürekli olarak hatırlamak, onun daha da büyümesine ve bizi daha da derinden etkilemesine neden olur. Bu durum, hayatın bize sunduğu güzelliklerden uzaklaşmamıza ve acıdan kurtulmamızı engelleyen bir duvar oluşturur.

Evet/Hayır testine göre sen acı çekiyor musun?

Haydiii teste!

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1. Üzgün hissediyor musun?

2. Özlediğin biri var mı?

3. İçinde bir öfke var mı?

4. Geçmişte yaşadığın şeyleri sık sık düşünüyor musun?

5. Hayatındaki bazı şeylerin sana adaletsiz geldiğini düşünüyor musun?

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6. Pişmanlık duyuyor musun?

7. Başkalarıyla paylaşmakta zorlandığın duyguların var mı?

8. Kendini bir şeyler için suçluyor musun?

9. Hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor musun?

10. Son olarak geçmişe dönmek ister miydin?

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Sen çok acı çekiyorsun!

Hayatının derinliklerinde, kalbinin en kuytu köşelerinde sakladığın, unutamadığın ya da belki de unutmak istemediğin anılar, bir bir karşına çıkıyor. Gözlerini kapatsan bile, onları görmemek adına, adeta bir film şeridi gibi geçiyorlar gözlerinin önünden. Yeni bir sayfa açmaya, yeni başlangıçlara adım atmaya çalışsan da, geçmişin ağır gölgesi peşini bırakmıyor. Biliyoruz, sen çok acı çekiyorsun. Her gün, her saat, hatta her dakika... Kararlar vermek zorunda kalıyorsun ve hangi yolu seçeceğini bilemiyorsun. İçinden çıkılmaz bir labirent gibi görünüyor her şey ve çıkış yolu bulmak bir hayli zorlaşıyor. Geçmişinle yüzleşmek, o anıları, o insanları, o yaşanmışlıkları yeniden hatırlamak... Her biri canını acıtıyor, kalbini biraz daha yaralıyor. Ancak unutma, her acı bir öğretidir ve seni daha güçlü kılar. Belki de bu acılar, seni daha da güçlü bir birey yapmak için vardır. Kim bilir?

Sen acı çekmiyorsun ama içinde bazı kırgınlıklar var.

Hayatın bazen acımasızca oynadığı oyunlar karşısında, senin acı çekmediğini söylemek belki de biraz haksızlık olur. Ama senin içindeki kırıklıklar, öyle bir hikaye anlatıyor ki, her biri birer savaşçı gibi dimdik ayakta duruyor. Bu hisler, senin için belki de hayatın en zorlu sınavlarından biri. Tanımlaması zor, anlatması daha da karmaşık. Çünkü bu hisler, senin kalbini sıkıştırıyor, nefesini daraltıyor.

Ama biliyoruz ki, içinde biriktirdiğin tüm bu kırgınlıklar, seni hem güçlü bir savaşçıya dönüştürüyor hem de hayata karşı daha derin düşüncelere sürüklüyor. Her yaşadığın olayın, her karşılaştığın zorluğun bir anlamı ve amacı olduğunu biliyorsun. Belki de bu yüzden, hayatın sana sunduğu tüm acıları ve zorlukları kabulleniyor, onları birer öğretmen olarak görüyorsun. Kendini bu durumlar karşısında üzmüyor, aksine onları birer kalkan olarak kullanıyor ve hayata karşı daha da güçleniyorsun.

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