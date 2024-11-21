Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 6'dan Fissler Düdüklüye 21 Kasım 2024 Günün Fırsatları

21 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Samsung Galaxy Watch 6 ve Fissler Düdüklü Tencere öne çıkıyor. Teknoloji severlerin gözdesi Samsung'un son model akıllı saati Galaxy Watch 6, bugünün fırsatları arasında yerini alıyor. Ayrıca mutfakta kalite ve kullanım kolaylığı arayanlar için Fissler marka düdüklü tencere de indirimli ürünler listesinde. Bu fırsatları kaçırmayın!

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