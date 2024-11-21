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Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 6'dan Fissler Düdüklüye 21 Kasım 2024 Günün Fırsatları

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etiket Bugün İndirimde Neler Var? Samsung Galaxy Watch 6'dan Fissler Düdüklüye 21 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 12:16

21 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Samsung Galaxy Watch 6 ve Fissler Düdüklü Tencere öne çıkıyor. Teknoloji severlerin gözdesi Samsung'un son model akıllı saati Galaxy Watch 6, bugünün fırsatları arasında yerini alıyor. Ayrıca mutfakta kalite ve kullanım kolaylığı arayanlar için Fissler marka düdüklü tencere de indirimli ürünler listesinde. Bu fırsatları kaçırmayın!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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2.150,00 TL yerine sepette 1.720,00 TL.

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2. Matt Notebook 2024-2025 A5 Akademik Ajanda Spiralli 15X21 cm - 17 Aylık Papatyalar

389,00 TL'den 179,00 TL'ye düştü.

Matt Notebook 2024-2025 A5 Akademik Ajanda Spiralli 15X21 cm - 17 Aylık Papatyalar

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3. Taç Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı Hilarie

1.699,00 TL yerine 1.400,83 TL.

Taç Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı Hilarie

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4. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

4. Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

10.999,00 TL yerrine 9.349,15 TL.

Fissler Vitaquick Green Düdüklü Tencere 4,5 Lt

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5. Hoover HWP 414AMBC/1-17 14 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1400 Devir Çamaşır Makinesi

5. Hoover HWP 414AMBC/1-17 14 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1400 Devir Çamaşır Makinesi

20.198,00 TL yerine şimdi 18.178,20 TL.

Hoover HWP 414AMBC/1-17 14 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı 1400 Devir Çamaşır Makinesi

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6. Calvin Klein Jeans Sculpted Slim Tote34 Mono Çanta Kadın

Prime Fırsatı ile 2.617,90 TL.

Calvin Klein Jeans Sculpted Slim Tote34 Mono Çanta Kadın

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7. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, IP67, Teal

7. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, IP67, Teal

Şimdi 4.498,06 TL.

JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör, IP67, Teal

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8. Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

8. Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Şimdi 11.850,00 TL.

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

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9. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

9. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

1.269,00 TL.

Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

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10. Samsung Galaxy Watch 6 -44mm, Gümüş (Samsung Türkiye Garantili)

10. Samsung Galaxy Watch 6 -44mm, Gümüş (Samsung Türkiye Garantili)

Prime Fırsatı ile 3.999,00 TL.

Samsung Galaxy Watch 6-44mm

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11. BOOM BUTTER 7 Yağ Içeren Besleyici Ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı 190 ml

11. BOOM BUTTER 7 Yağ Içeren Besleyici Ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı 190 ml

Efsane Kasım'a özel 2.'si 1 TL.

BOOM BUTTER 7 Yağ Içeren Besleyici Ve Nemlendirici Saç Bakım Yağı 190 ml

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12. Flormar Ferahlatıcı ve Nemlendirici Makyaj Sabitleme Spreyi - Make-Up Fix Spray - 001

12. Flormar Ferahlatıcı ve Nemlendirici Makyaj Sabitleme Spreyi - Make-Up Fix Spray - 001

600 TL'ye 100 TL kupon, 800TL'ye 200TL kupon, 1000TL'ye 250TL kupon, sepette 600TL ve üzerine %25 indirim fırsatını kaçırmayın!

Flormar Ferahlatıcı ve Nemlendirici Makyaj Sabitleme Spreyi - Make-Up Fix Spray - 001

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13. Revlon One Step Çift Plakalı Saç Düzleştirici

13. Revlon One Step Çift Plakalı Saç Düzleştirici

Braun ve Revlon markalı ürünlerde indirimi yakalayın!

Revlon One Step Çift Plakalı Saç Düzleştirici

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14. Tupperware Alaska Kap Yüksek Gövdeli 2'li Set 1.1 L

14. Tupperware Alaska Kap Yüksek Gövdeli 2'li Set 1.1 L

2. Ürün 1 TL kampanyası sizi bekliyor. %30 varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Tupperware Alaska Kap Yüksek Gövdeli 2'li Set 1.1 L

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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