Sevgilisine Atacağı Fantezi Mesajını Yanlışlıkla Karısına Atan Ünlü Patron İcralık Oldu
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Sevgilisine Atacağı Fantezi Mesajını Yanlışlıkla Karısına Atan Ünlü Patron İcralık Oldu
Ünlü müteahhit Birol Akpınar, 2022 yılında sevgilisine atacağı fantezi mesajını yanlışlıkla eşi Melek Akpınar atmış ve ihanet böylece ortaya çıkmıştı.
Melek Akpınar, bu aldatmanın ardından dedektif gibi iz sürmüş ve Birol Akpınar ile sevgilisinin kaldığı otellerin kayıtlarını, kamera kayıtlarını mahkemeye sunmuştu. Akpınar, 1 milyar lira tazminat ve aylık 850 bin TL nafaka talep etmişti.
Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Melek Akpınar, mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Birol Akpınar, üstüne düşen masrafları ödemediğini dile getiren Melek Akpınar’ı mahkeme haklı buldu. Birol Akpınar, ödemeleri yapmazsa icra başlatılacak.
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Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat’ın patronu Birol Akpınar, ihanetini kendi kendine ifşa etmişti.
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Akpınar, 2022 yılında sevgilisi Selda Balta’ya "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını atmak istedi. Ancak Akpınar, bu mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar’a attı.
Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Melek Akpınar, Birol Akpınar’ı icralık etti.
Melek Akpınar, Birol Akpınar’ın faturaları, çalışan ücretlerini ödemediğini ifade ederek mahkemeye yeni dosyalar sundu. Dilekçede Akpınar, Birol Akpınar’ın kendisini zorda bırakmaya çalıştığını dile getirdi.
Mahkeme, elektrik, doğal gaz, su, personel maaşı, sigorta gibi masrafların Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerini kabul etti. Ödeme yapılmadığı takdirde icra takibi başlatılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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