Sevgilisine Atacağı Fantezi Mesajını Yanlışlıkla Karısına Atan Ünlü Patron İcralık Oldu

Ünlü müteahhit Birol Akpınar, 2022 yılında sevgilisine atacağı fantezi mesajını yanlışlıkla eşi Melek Akpınar atmış ve ihanet böylece ortaya çıkmıştı.

Melek Akpınar, bu aldatmanın ardından dedektif gibi iz sürmüş ve Birol Akpınar ile sevgilisinin kaldığı otellerin kayıtlarını, kamera kayıtlarını mahkemeye sunmuştu. Akpınar, 1 milyar lira tazminat ve aylık 850 bin TL nafaka talep etmişti.

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Melek Akpınar, mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Birol Akpınar, üstüne düşen masrafları ödemediğini dile getiren Melek Akpınar’ı mahkeme haklı buldu. Birol Akpınar, ödemeleri yapmazsa icra başlatılacak.

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