onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevgilisine Atacağı Fantezi Mesajını Yanlışlıkla Karısına Atan Ünlü Patron İcralık Oldu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sevgilisine Atacağı Fantezi Mesajını Yanlışlıkla Karısına Atan Ünlü Patron İcralık Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2024 - 12:56

Ünlü müteahhit Birol Akpınar, 2022 yılında sevgilisine atacağı fantezi mesajını yanlışlıkla eşi Melek Akpınar atmış ve ihanet böylece ortaya çıkmıştı. 

Melek Akpınar, bu aldatmanın ardından dedektif gibi iz sürmüş ve Birol Akpınar ile sevgilisinin kaldığı otellerin kayıtlarını, kamera kayıtlarını mahkemeye sunmuştu. Akpınar, 1 milyar lira tazminat ve aylık 850 bin TL nafaka talep etmişti. 

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Melek Akpınar, mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Birol Akpınar, üstüne düşen masrafları ödemediğini dile getiren Melek Akpınar’ı mahkeme haklı buldu. Birol Akpınar, ödemeleri yapmazsa icra başlatılacak. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat’ın patronu Birol Akpınar, ihanetini kendi kendine ifşa etmişti.

Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat’ın patronu Birol Akpınar, ihanetini kendi kendine ifşa etmişti.

Akpınar, 2022 yılında sevgilisi Selda Balta’ya "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını atmak istedi. Ancak Akpınar, bu mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar’a attı.

Akpınar, 2022 yılında sevgilisi Selda Balta’ya "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını atmak istedi. Ancak Akpınar, bu mesajı yanlışlıkla eşi Melek Akpınar’a attı.

Melek Akpınar, ihanetin ortaya çıkmasının ardından adeta dedektif gibi iz sürdü.

Melek Akpınar, Birol Akpınar ve Selda Balta’nın kaldığı otel kayıtlarını ve kamera kayıtlarını mahkemeye sunarak 1 milyar tazminat ve aylık 850 bin TL nafaka talep etti.

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Melek Akpınar, Birol Akpınar’ı icralık etti.

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Melek Akpınar, Birol Akpınar’ı icralık etti.

Kaynak

Melek Akpınar, Birol Akpınar’ın faturaları, çalışan ücretlerini ödemediğini ifade ederek mahkemeye yeni dosyalar sundu. Dilekçede Akpınar, Birol Akpınar’ın kendisini zorda bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

Melek Akpınar, Birol Akpınar’ın faturaları, çalışan ücretlerini ödemediğini ifade ederek mahkemeye yeni dosyalar sundu. Dilekçede Akpınar, Birol Akpınar’ın kendisini zorda bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

Mahkeme, elektrik, doğal gaz, su, personel maaşı, sigorta gibi masrafların Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerini kabul etti. Ödeme yapılmadığı takdirde icra takibi başlatılacak.

Mahkeme, elektrik, doğal gaz, su, personel maaşı, sigorta gibi masrafların Birol Akpınar tarafından ödenmesi taleplerini kabul etti. Ödeme yapılmadığı takdirde icra takibi başlatılacak.

Birol Akpınar, icra takibine itiraz etti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın