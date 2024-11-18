İki Torunlu Mücevher Kralı 30 Yıllık Eşinden Genç Sevgilisi İçin Tek Celsede Boşandı

Ünlü mücevherci 65 yaşındaki Naim Gençoğlu, 30 yıllık evliliğini genç sevgilisi için sonlandırdı. İki torun sahibi Gençoğlu, üç yıl önce emlakçı Burcu İlk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyetenin konuştuğu yasak aşk galip geldi. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Naim-Özlem Gençoğlu üç senenin sonunda tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

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