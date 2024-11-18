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İki Torunlu Mücevher Kralı 30 Yıllık Eşinden Genç Sevgilisi İçin Tek Celsede Boşandı

İki Torunlu Mücevher Kralı 30 Yıllık Eşinden Genç Sevgilisi İçin Tek Celsede Boşandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 12:41

Ünlü mücevherci 65 yaşındaki Naim Gençoğlu, 30 yıllık evliliğini genç sevgilisi için sonlandırdı. İki torun sahibi Gençoğlu, üç yıl önce emlakçı Burcu İlk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyetenin konuştuğu yasak aşk galip geldi. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Naim-Özlem Gençoğlu üç senenin sonunda tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. 

Kaynak

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Mücevher kralı olarak bilinen Naim Gençoğlu, üç yıl önce gönlünü emlakçı Burcu İlk’e kaptırmıştı. Sosyete 30 yıllık evli olan Gençoğlu’nun yasak aşkıyla sarsılmıştı.

Mücevher kralı olarak bilinen Naim Gençoğlu, üç yıl önce gönlünü emlakçı Burcu İlk’e kaptırmıştı. Sosyete 30 yıllık evli olan Gençoğlu’nun yasak aşkıyla sarsılmıştı.

Üç senedir “Ne eşinden vazgeçiyor ne sevgilisinden” başlıklarıyla haberlere konu olan 65 yaşındaki Gençoğlu cephesinde çok konuşulacak bir adım atıldı.

Üç senedir “Ne eşinden vazgeçiyor ne sevgilisinden” başlıklarıyla haberlere konu olan 65 yaşındaki Gençoğlu cephesinde çok konuşulacak bir adım atıldı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Gençoğlu, aşkı için 30 senelik evliliğini sonlandırdı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Gençoğlu, aşkı için 30 senelik evliliğini sonlandırdı.

İki çocuk ve iki torun sahibi olan Naim Gençoğlu ve Özlem Gençoğlu, tek celsede boşandı.

Kaynak

Gençoğlu’nun Burcu İlk için Kandilli’deki yalısını terk ettiği ve rezidansa yerleştiği ortaya çıkmıştı. Özlem Gençoğlu’nun Naim Gençoğlu’nu bu aşktan vazgeçirmek için epey çaba sarf ettiği cemiyet kulislerinde konuşulmuştu.

Gençoğlu’nun Burcu İlk için Kandilli’deki yalısını terk ettiği ve rezidansa yerleştiği ortaya çıkmıştı. Özlem Gençoğlu’nun Naim Gençoğlu’nu bu aşktan vazgeçirmek için epey çaba sarf ettiği cemiyet kulislerinde konuşulmuştu.

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