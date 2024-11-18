Şık mı Rüküş mü? Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'nde Boy Gösteren Ünlülerimizi Oyluyoruz!

İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen 'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliği geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinlikte birçok ünlü isim boy gösterdi.

Etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin 2025 Oscar Ödülleri'nde ‘en iyi uluslararası film’ kategorisinde aday gösterilen “Hayat” filmi için gala düzenlendi. Galaya filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz ile başrol oyuncuları Cem Davran, Miray Daner ve Burak Dakak katıldı.

Etkinliğin ikinci günü ise Dilan Çiçek Deniz’in yapımcılığını üstlendiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı kısa filmin gösterimiyle başladı, “Şehrazat” ve “Sahipsizler” dizilerinin prömiyerleriyle devam etti.

Los Angeles'a gidip gala gecesinde boy gösteren ünlülerimizi sizler için bir derleyelim dedik! Sizce tüm asaletimizle Türk rüzgarı estirmiş miyiz? Yoksa bazı aksaklıklar yaşanmış?

Hazırsanız başlıyoruz, şıklar mı? Rüküşler mi?