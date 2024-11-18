Cemiyetin Popüler İsmi Derin Mermerci Köpeklerini Paylaştı: Gören Herkes Fotoğraftaki Detaya Kilitlendi!

Cemiyetin tanıdık simalarından Derin Mermerci, yıllarca yaşadığı ilişkilerle magazinin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Son zamanlarda hayvan hakları için yaptığı paylaşımlarla ve isyanlarıyla gündeme gelen Mermerci'nin evini açtığı can dostlarıyla paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Sosyetik güzelin köpeklerinden çok koleksiyonuna topladığı tabloların dikkat çektiği pozlarda özellikle bir tablo fiyatıyla dudakları uçuklattı!