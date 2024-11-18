Cemiyetin Popüler İsmi Derin Mermerci Köpeklerini Paylaştı: Gören Herkes Fotoğraftaki Detaya Kilitlendi!
Cemiyetin Popüler İsmi Derin Mermerci Köpeklerini Paylaştı: Gören Herkes Fotoğraftaki Detaya Kilitlendi!
Cemiyetin tanıdık simalarından Derin Mermerci, yıllarca yaşadığı ilişkilerle magazinin dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Son zamanlarda hayvan hakları için yaptığı paylaşımlarla ve isyanlarıyla gündeme gelen Mermerci'nin evini açtığı can dostlarıyla paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Sosyetik güzelin köpeklerinden çok koleksiyonuna topladığı tabloların dikkat çektiği pozlarda özellikle bir tablo fiyatıyla dudakları uçuklattı!
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Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibi Mehmet Ata Mermerci'nin kızı, cemiyetin tanıdık siması Derin Mermerci'yi tanıyorsunuzdur.
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Önce Cem Uzan, sonra Kaan Urgancıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Derin Mermerci, magazine Mehmet Germiyanlıgil ile yaşadığı sansasyonel aşkla damga vurmuştu.
2013'te Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlenen sosyetik güzel 2019'da 6 yıllık aşkı bitirmiş ve boşanmıştı.
Son zamanlarda sokak hayvanları hakkında yaptığı paylaşımlar ve isyanlarıyla gündeme gelen Derin Mermerci, geçtiğimiz haftalarda da evine aldığı can dostlarıyla verdiği pozlarla gözleri üzerine topladı.
Annesi Ender Mermerci ile müzayedeleri yakından takip eden Derin Mermerci ünlü ressamların tablolarını alıp koleksiyonuna eklediği ortaya çıktı.
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Duvarını süsleyen tablolar arasında Mermerci’nin köpekleri Marli ve Behlül’ün arkasında yer alan Fahrelnissa Zeid’a ait 22 milyon TL’lik eser dikkat çekti.
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