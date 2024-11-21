Türkiye'nin En Seksi Kadını Seçildiği İddia Edilen Zeynep Bastık İlk Defa Anket Sonucuna Cevap Verdi!
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Türkiye'nin En Seksi Kadını Seçildiği İddia Edilen Zeynep Bastık İlk Defa Anket Sonucuna Cevap Verdi!
Şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden biri olmayı sürdüren Zeynep Bastık'ın adı geçtiğimiz hafta ilginç bir iddiayla gündeme gelmişti. '@baddiesglobals' adlı bir kullanıcı tarafından 'yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ortaya atılan 'anket sonucu' iddiasının üzerine Bastık ilk kez kameralara konuştu. Gelin ünlü isim ne demiş birlikte bakalım...
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Müzik dünyasındaki varlığını kanıtlamasının yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen Zeynep Bastık şarkılarıyla ve danslarıyla sık sık gündeme düşen isimlerden biri.
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Kendisi kısa bir süre önce bambaşka bir neden yüzünden gündeme geldi. Ortaya atılan bir tweet sonucu 'en seksi Türk kadını' seçilen şarkıcı sosyal medyayı sallamıştı.
@baddiesglobals isimli bir X kullanıcısının Zeynep Bastık'ı geçtiğimiz hafta attığı bir tweetle "yaşayan en seksi kadın" ilan etmesi kısa sürede TT olmuştu.
Oraya atılan iddianın ardından ilk defa kameralara konuşan Zeynep Bastık "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını kaynatıyor, ben de evde oturup izliyorum." ifadelerini kullandı.
"Sizce Türkiye'nin en seksi kadını kim?" sorusuna "Enler çok zor benim için" şeklinde cevap veren Zeynep Bastık, Türkiye Güzeli İdil Bilgen’i de övmeden geçmedi.
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İşte o anlar:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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