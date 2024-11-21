Seda Bakan ve Hadise'nin Esas Oğlan Dizisinin Galasına Aynı Kıyafetle Katılmalarının Nedeni Bakın Neymiş!
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Seda Bakan ve Hadise'nin Esas Oğlan Dizisinin Galasına Aynı Kıyafetle Katılmalarının Nedeni Bakın Neymiş!
Geçtiğimiz gece Seda Bakan ve Hadise'nin başrollerinde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin galası gerçekleşti. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra TikTok'tan fragmanı kaldırılan dizi 22 Kasım günü vizyona girecek. Katılan birbirinden ünlü isimlerle dün geceye damgasını vuran galada Seda Bakan ve Hadise birebir kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. İkilini neden aynı kıyafeti giydiklerini açıklarken, sosyal medya kullanıcılarından bu kararı destekleyenler de oldu eleştirenler de. Gelin birlikte bakalım...
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Seda Bakan'la başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisiyle ilk defa oyunculuğunu göreceğimiz Hadise şimdilerde sahne performanslarıyla olduğu kadar oyunculuk yetenekleriyle de konuşuluyor.
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Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan fragmanın TikTok'ta yasaklanması olay olmuş, dizi henüz vizyona girmeden tanıtım videosunun kaldırılmasına Hadise'den tepki gelmişti.
22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak dizinin galası ise geçtiğimiz gece gerçekleşti. Geceye katılan çiftlerden tutun da Hadise'nin imaj değişikliğine kadar birçok detay gündeme oturmuştu.
Gecede aynı kıyafeti tercih eden Seda Bakan ve Hadise ise sorulara “Birbirimizi destekliyoruz. ‘Kim güzel, kim değil’ karşılaştırması olmasın diye böyle yaptık” şeklinde cevap verdi.
İkilinin bu fikrini destekleyenler de oldu...
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Eleştirenler de...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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