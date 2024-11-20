Dağılmalarından Yıllar Sonra One Direction Grubu, Liam Payne'in Cenazesinde Zayn Malik ile Bir Araya Geldi
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Dağılmalarından Yıllar Sonra One Direction Grubu, Liam Payne'in Cenazesinde Zayn Malik ile Bir Araya Geldi
16 Ekim günü, One Direction'ın eski üyesi Liam Payne'in hayatını kaybettiği öğrenilmiş, bu acı haber müzik dünyasını ve grubun hayranlarını derinden sarsmıştı. Üyelerinin dünya çapında büyük bir şöhrete kavuştuğu grup, Zayn Malik'in 2015'teki ayrılığının ardından zorlu bir döneme girmiş, 2016'da ise resmi olarak ara verme kararı almıştı. Ancak, bugünkü cenaze töreni, grup üyelerinin yıllar sonra bir araya gelmesine neden oldu. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ve Zayn Malik, Liam Payne'in cenazesinde görüntülendi. Genç isim son yolculuğuna uğurlandı.
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2010 yılında İngiltere'nin X Factor yarışmasında bir araya gelen One Direction grubu Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne ve Zayn Malik'ten oluşturulmuş ve grup üyeleri akıl almaz bir üne kavuşmuştu.
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Kısa sürede dünya çapında bir bilinirliğe sahip olan grup üyeleri müzik sektöründe hızla büyümüş fakat hızlı adımlarla çıktıkları şöhret basamakları genç isimleri pek de iyi etkilememişti.
2015 yılında, One Direction'ın sevilen üylelerinden Zayn Malik, gruptan ayrıldığını duyurmuş, neden olarak kişisel sebeplerini ve müziksel farklılıklarını göstermişti.
Zayn Malik'in ayrılığı, One Direction'ın dinamiklerinde büyük bir değişikliğe yol açarken ve kariyerlerine dört kişi olarak devam etme kararı alan üyelerin Malik'e olan tepkileri de göz önündeydi.
2016 yılında resmi olarak ara vereceklerini duyuran Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ve Liam Payne son olarak solo projelerine odaklanmaya karar vermişti.
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Eski grup üyelerinden biri olarak dünya çapında büyük bir üne sahip olan ancak grubun dağılmasının ardından psikolojik olarak kötüye giden Liam Payne adından bağımlılık sorunlarıyla bahsettirmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz ay ise kendisinden acı haber alınmış ve Liam Payne vefatıyla birçok hayranı derin bir hüzne boğmuştu.
16 Ekim günü Arjantin'de kaldığı bir otelin balkonundan düşerek hayatını yitiren Liam Payne'in otopsi sonuçlarının çıkması bir hayli zaman almış, ünlü ismin ölüm nedeninin madde bağımlılığı yüzünden olduğu ortaya çıkmıştı.
Grup üyelerinin tüm dargınlıklara rağmen arkadaşlarının ardından paylaştıkları veda mesajları hayranları bir kez daha duygulandırmıştı.
Ardında kalbi kırık bir nesil bırakan Liam Payne'in cenazesi bugün gerçekleşti.
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Grubun dört üyesi ise yıllar sonra eski grup arkadaşları Liam Payne'in cenaze töreninde bir araya geldi.
Malik tüm yaşananlara rağmen grup üyelerini bu üzücü günde yalnız bırakmadı.
Payne'in ardında bıraktığı 7 yaşındaki oğlu Bear babasına veda çelenki hazırladı.
Grubun yıllar sonra bir araya geldikleri an hayranlarını hüzne boğdu...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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