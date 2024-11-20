MHP’de İstifa Depremi: 3 Milletvekilinin İstifası İstendi
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MHP’de İstifa Depremi: 3 Milletvekilinin İstifası İstendi
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) istifa depremi yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini ve istifa dilekçelerinin de kabul edilerek partiden uzaklaştırıldığını açıkladı. 3 milletvekilinin istifası sonrasında MHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 47’ye düştü.
İşte MHP’den istifa eden milletvekillerinin isimleri…
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MHP’de, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istendi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, istifa dilekçelerinin kabul edildiğini duyurdu.
"Parti içinde devam eden bir inceleme sonucu Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, ardından da istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"
İstifası istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in paylaşımı 👇
İstifası istenen Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün paylaşımı 👇
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İstifası istenen Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in paylaşımı 👇
Gazeteci İsmail Saymaz, 3 milletvekilinin isminin altın kaçakçılığı ile ilgili bir soruşturmada geçtiği için görevden alındığını iddia etti
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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