Hasan Basri Sönmez Kimdir? MHP'den İstifa Eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in Siyasi Kariyeri

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın X hesabı üzerinden duyurdu. Yalçın tarafından istifasının kabul edildiği duyurulan Hasan Basri Sönmez ise ilk açıklamasını Yalçın'ın tweetine yanıt olarak yaptı. Sönmez, 'Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız' dedi.

İstifa nedenine dair ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.