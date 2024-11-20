onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Hasan Basri Sönmez Kimdir? MHP'den İstifa Eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in Siyasi Kariyeri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Hasan Basri Sönmez Kimdir? MHP'den İstifa Eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in Siyasi Kariyeri

MHP
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 20:51

Siyaset gündeminde sular durulmuyor! Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üç vekilinin istifası dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasının ardından gözler, istifa eden vekillerden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'e çevrildi. Peki, Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez neden istifa etti? 

İşte, Hasan Basri Sönmez'in siyasi kariyeri ve istifası

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hasan Basri Sönmez Kimdir?

Hasan Basri Sönmez Kimdir?

Hasan Basri Sönmez, 1974 yılında Isparta ilinin Yalvaç ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Isparta'da tamamlayan Sönmez, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversite'nin İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Hasan Basri Sönmez

Hasan Basri Sönmez

Hasan Basri Sönmez, siyaset sahnesinde ilk kez 1996 yılında yerini aldı. Sönmez, 1996 yılından 1999 yılına kadar Yalvaç Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlendi. 2020 ila 2022 yılllarında ise partisinin Isparta İl Başkanlığı görevine getirildi. 

Kariyer hayatına ise aile mesleği olan dericilik sektöründe başladı. Daha sonra yurt dışına da açılan Hasan Basri Sönmez, kariyeri boyunca turizm, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. 

İş insanı ve siyasetçi Sönmez, İl Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Genel Seçimleri'nde MHP'den milletvekili adayı oldu ve 28. Dönem Isparta Milletvekili olarak seçildi. Aynı dönemde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçildi.

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez İstifa mı Etti? Neden İstifa Etti?

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez İstifa mı Etti? Neden İstifa Etti?

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın X hesabı üzerinden duyurdu. Yalçın tarafından istifasının kabul edildiği duyurulan Hasan Basri Sönmez ise ilk açıklamasını Yalçın'ın tweetine yanıt olarak yaptı. Sönmez, 'Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız' dedi. 

İstifa nedenine dair ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın