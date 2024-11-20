Hasan Basri Sönmez Kimdir? MHP'den İstifa Eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in Siyasi Kariyeri
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Hasan Basri Sönmez Kimdir? MHP'den İstifa Eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in Siyasi Kariyeri
Siyaset gündeminde sular durulmuyor! Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üç vekilinin istifası dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasının ardından gözler, istifa eden vekillerden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'e çevrildi. Peki, Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez neden istifa etti?
İşte, Hasan Basri Sönmez'in siyasi kariyeri ve istifası
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Hasan Basri Sönmez Kimdir?
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Hasan Basri Sönmez
Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez İstifa mı Etti? Neden İstifa Etti?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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