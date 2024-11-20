MHP Kayseri Milletvekili Verdikleri Kanun Teklifini Açıkladı: "2000 Öncesi Araçlar Hurdaya Çıkarılsın"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun teklifini açıkladı. MHP’nin hazırladığı kanun teklifine göre, yapım yılı 2000 öncesi olan (25 yaş ve daha üstü) araçların geri dönüşüme gönderilmesi ve yerine yerli üretim araçlar için ÖTV alınmaması öngörülüyor.

İşte Türkiye’deki birçok araç sahibini yakından ilgilendiren kanunun teklifinin detayları…