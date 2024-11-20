MHP Kayseri Milletvekili Verdikleri Kanun Teklifini Açıkladı: "2000 Öncesi Araçlar Hurdaya Çıkarılsın"
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MHP Kayseri Milletvekili Verdikleri Kanun Teklifini Açıkladı: "2000 Öncesi Araçlar Hurdaya Çıkarılsın"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun teklifini açıkladı. MHP’nin hazırladığı kanun teklifine göre, yapım yılı 2000 öncesi olan (25 yaş ve daha üstü) araçların geri dönüşüme gönderilmesi ve yerine yerli üretim araçlar için ÖTV alınmaması öngörülüyor.
İşte Türkiye’deki birçok araç sahibini yakından ilgilendiren kanunun teklifinin detayları…
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Türkiye’de artan fiyatlar ve yüksek ÖTV sebebiyle birçok vatandaş eski araçlarını kullanmaya devam ediyor.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM'de 25 yaş ve daha üstü araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle yasa teklifi sunulduğunu açıkladı.
Sunulan yasa teklifinde 2000 model altı araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerli üretim çevreci araçlar alacak kişilerden ÖTV alınmaması istendi.
Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ''TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine daha çevreci, güvenli yerli üretim araçların alınması için Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılmasını teklif ettik'' dedi.
MHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi şu şekilde 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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