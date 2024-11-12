Satılan Sıfır Araçların %40'ının ÖTV'siz Olduğu İddialarına Maliyeden Yanıt Geldi

Türkiye'de otomobillerde bulunan vergi yükü ülkemizi dünyada da vergi konusunda lider yapmış durumda. Sıfır araçlar için araçtan fazla vergi ödenmesi ikinci el fiyatlarını da etkiliyor. Ancak devlet belirli şartları karşılayan vatandaşları ÖTV'den muaf tutuyor. Özellikle ailesinde engelli birey olan kişiler ÖTV'siz araçları tercih ediyor. Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre ÖTV'siz araç sayısı toplam satışının %40'ını bulmuş durumda. Bu da 300 bin gibi bir vergisiz satış anlamına geliyor.