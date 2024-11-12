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Satılan Sıfır Araçların %40'ının ÖTV'siz Olduğu İddialarına Maliyeden Yanıt Geldi

Satılan Sıfır Araçların %40'ının ÖTV'siz Olduğu İddialarına Maliyeden Yanıt Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2024 - 11:36

Türkiye'de otomobillerde bulunan vergi yükü ülkemizi dünyada da vergi konusunda lider yapmış durumda. Sıfır araçlar için araçtan fazla vergi ödenmesi ikinci el fiyatlarını da etkiliyor. Ancak devlet belirli şartları karşılayan vatandaşları ÖTV'den muaf tutuyor. Özellikle ailesinde engelli birey olan kişiler ÖTV'siz araçları tercih ediyor. Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre ÖTV'siz araç sayısı toplam satışının %40'ını bulmuş durumda. Bu da 300 bin gibi bir vergisiz satış anlamına geliyor.

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Emre Özpeynirci köşesinde geçtiğimiz 10 ay araç satışlarının rekor kırdığını açıkladı.

Emre Özpeynirci köşesinde geçtiğimiz 10 ay araç satışlarının rekor kırdığını açıkladı.

Ancak sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 750.935 aracın 300.000 adeti ÖTV muaf araçlar.

Özepeynirci'nin aktardığına göre 2024 fiyatların ve faizlerin aynı anda arttığı bir yıl oldu.

Özepeynirci'nin aktardığına göre 2024 fiyatların ve faizlerin aynı anda arttığı bir yıl oldu.

Ancak satışlarda 2023 yılında göre düşüş olması beklenirken tam aksine %0.2 de olsa bir artış yaşandı. Yine sektör yetkililerinin belirttiğine göre ekim ayında satılan 75.662 adet otomobilin yüzde 50’sinin ÖTV muaf dilimine giren modellerden oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl limitlerin 1 milyon 590 bin lira olarak açıklanmasıyla en çok tercih edilen sınıf C-SUV'lar oldu. ÖTV muaf araçların %55'ini de bu sınıftaki araçlar oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl limitlerin 1 milyon 590 bin lira olarak açıklanmasıyla en çok tercih edilen sınıf C-SUV'lar oldu. ÖTV muaf araçların %55'ini de bu sınıftaki araçlar oluşturdu.

Eğer ÖTV muaf araç alma hakkına sahipseniz en fazla 1.590.000'lik araç alabiliyorsunuz.

Eğer ÖTV muaf araç alma hakkına sahipseniz en fazla 1.590.000'lik araç alabiliyorsunuz.

%20 KDV'yi çıkarıp ÖTV'yi siliyor, ham fiyata tekrar KDV ekleniyor. Bu da alabileceğiniz en pahalı aracın 884 bin TL olması anlamına geliyor. Toplamda da %44,4'lük indirim Özpeynirci'ye göre talepte patlama yaşanmasının nedeni.

İddialara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek burada doğan vergi kaybından rahatsız.

İddialara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek burada doğan vergi kaybından rahatsız.

Satılan her 10 araçtan 4'ü için vergi ödenmemesine çareler de arandı. Hatta ÖTV muaf araçların 5 yıl satış yasağının 10 yıla çıkarma planları bile yapıldı.

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Ses getiren haberin ardından Maliye resmi rakamı açıkladı. Özpeynirci'nin paylaşımı şöyle;

Ses getiren haberin ardından Maliye resmi rakamı açıkladı. Özpeynirci'nin paylaşımı şöyle;

Otomotiv sektörü yetkilileri 10 ayda satılan ÖTV muafiyetli otomobil sayısının 300 bin adede yaklaştığını iddia ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir idaresi Başkanlığı resmi rakamın 166 bin adet olduğunu açıkladı.

Yani 10 ayda satılan otomobillerin %22'den fazlası ÖTV ödenmeden alınmış.

300 binden az ama yine de etkili sayı...

Bu konuda ilk kez resmi veri paylaşıldı.

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