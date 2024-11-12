Satılan Sıfır Araçların %40'ının ÖTV'siz Olduğu İddialarına Maliyeden Yanıt Geldi
Satılan Sıfır Araçların %40'ının ÖTV'siz Olduğu İddialarına Maliyeden Yanıt Geldi
Türkiye'de otomobillerde bulunan vergi yükü ülkemizi dünyada da vergi konusunda lider yapmış durumda. Sıfır araçlar için araçtan fazla vergi ödenmesi ikinci el fiyatlarını da etkiliyor. Ancak devlet belirli şartları karşılayan vatandaşları ÖTV'den muaf tutuyor. Özellikle ailesinde engelli birey olan kişiler ÖTV'siz araçları tercih ediyor. Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre ÖTV'siz araç sayısı toplam satışının %40'ını bulmuş durumda. Bu da 300 bin gibi bir vergisiz satış anlamına geliyor.
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Emre Özpeynirci köşesinde geçtiğimiz 10 ay araç satışlarının rekor kırdığını açıkladı.
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Özepeynirci'nin aktardığına göre 2024 fiyatların ve faizlerin aynı anda arttığı bir yıl oldu.
Geçtiğimiz yıl limitlerin 1 milyon 590 bin lira olarak açıklanmasıyla en çok tercih edilen sınıf C-SUV'lar oldu. ÖTV muaf araçların %55'ini de bu sınıftaki araçlar oluşturdu.
Eğer ÖTV muaf araç alma hakkına sahipseniz en fazla 1.590.000'lik araç alabiliyorsunuz.
İddialara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek burada doğan vergi kaybından rahatsız.
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Ses getiren haberin ardından Maliye resmi rakamı açıkladı. Özpeynirci'nin paylaşımı şöyle;
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