Temizlik Anlayışına Göre Senin Bilinçaltın Neye Saplantılı?

Temizlik anlayışın aslında kişiliğinle ilgili çok fazla şey ele veriyor. Yoksa farkında değil misin? Temizliğe nereden başladığın, hangi noktalarda detaycı olduğun, hangi saatlerde temizlik yaptığın ve daha pek çok şey bize seni çok iyi anlatıyor.

Eğer tahminlerimizin doğru olup olmadığını test etmek istersen buyur bakalım teste.

Çünkü temizlik alışkanlıklarına göre bilinçaltında aslında neyi sakladığını tahmin ediyoruz!