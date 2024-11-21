Temizlik Anlayışına Göre Senin Bilinçaltın Neye Saplantılı?
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Temizlik Anlayışına Göre Senin Bilinçaltın Neye Saplantılı?
Temizlik anlayışın aslında kişiliğinle ilgili çok fazla şey ele veriyor. Yoksa farkında değil misin? Temizliğe nereden başladığın, hangi noktalarda detaycı olduğun, hangi saatlerde temizlik yaptığın ve daha pek çok şey bize seni çok iyi anlatıyor.
Eğer tahminlerimizin doğru olup olmadığını test etmek istersen buyur bakalım teste.
Çünkü temizlik alışkanlıklarına göre bilinçaltında aslında neyi sakladığını tahmin ediyoruz!
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1. Tam temizliğe başlayacaksın bazı malzemelerin eksik olduğunu fark ettin? Bu malzemeleri alırken ilk kriterin ne olur?
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2. Evde temizlik için çok kısıtlı vakit var. İlk ilgileneceğin yer bunlardan hangisi olur?
3. Peki temizlik yaparken bunlardan hangisini daha çok kullanırsın?
4. Bir odaya girdiğinde ilk etkilendiğin şey ne olur?
5. Evin tozlu olması seni genel anlamıyla rahatsız eder mi?
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