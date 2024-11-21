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Temizlik Anlayışına Göre Senin Bilinçaltın Neye Saplantılı?

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etiket Temizlik Anlayışına Göre Senin Bilinçaltın Neye Saplantılı?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 12:16

Temizlik anlayışın aslında kişiliğinle ilgili çok fazla şey ele veriyor. Yoksa farkında değil misin? Temizliğe nereden başladığın, hangi noktalarda detaycı olduğun, hangi saatlerde temizlik yaptığın ve daha pek çok şey bize seni çok iyi anlatıyor.

Eğer tahminlerimizin doğru olup olmadığını test etmek istersen buyur bakalım teste. 

Çünkü temizlik alışkanlıklarına göre bilinçaltında aslında neyi sakladığını tahmin ediyoruz!

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1. Tam temizliğe başlayacaksın bazı malzemelerin eksik olduğunu fark ettin? Bu malzemeleri alırken ilk kriterin ne olur?

2. Evde temizlik için çok kısıtlı vakit var. İlk ilgileneceğin yer bunlardan hangisi olur?

3. Peki temizlik yaparken bunlardan hangisini daha çok kullanırsın?

4. Bir odaya girdiğinde ilk etkilendiğin şey ne olur?

5. Evin tozlu olması seni genel anlamıyla rahatsız eder mi?

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6. Normal bir düzende ne sıklıkla temizlik yaparsın?

7. Temizlik yaparken hissettiğin duygu bunlardan hangisine daha yakın olur?

8. Çat kapı misafirin geldi. Ne yaparsın?

9. Son olarak, evinde özel olarak her gün temizlediğin alan neresi?

Düzen ve Kontrol Takıntısı

Senin temizlik anlayışın düzen ve kontrol takıntın olduğunu gösteriyor. Çünkü evet temizlik ve hijyen çok güzel şeyler. Ama sence de bazen bunu biraz abartmıyor musun? Yani sonuçta her yerin mükemmel parlaklıkta ve sürekli tertemiz olmasını beklemek pek mümkün değil. Görünen o ki, sen bu işi çözmüşsün. Bilinçaltındaki düzen ve kontrol bağlılığı sayesinde evinin dağılmaya veya kirlenmeye bile vakti olmuyor. 

Ne diyelim, bravo! 👍🤩

Hijyen Saplantısı

Senin temizlik alışkanlıkların hijyen takıntın olduğunu gösteriyor. Çünkü bakteriymiş, kirmiş, pislikmiş hiç haz etmiyorsun. Ama bununla da kalmıyor, her yeri derinlemesine dezenfekte ediyorsun. Yani senin için bir yerin temiz olması asla yeterli değil. Sen de çok iyi biliyorsun ki temiz görünen her şey mikroptan arınmış değildir. Bu nedenle de en yakın dostun dezenfektan, kolonya, limon, sirke gibi şeyler. Evinin hastanelerden bile hijyenik olduğunu söylesek pek abartmayız heralde. Ellerine sağlık! 😇🧼

Estetik ve Görsellik

Sen tam bir estetik ve görsellik takıntılısısın. Evet ortamın temiz ve düzenli olması senin için önemli, ama hiçbir zaman nasıl göründüğünden daha önemli değil. Yani, bir şey gözüne hoş ve güzel görünüyorsa onun temiz olup olmaması seni pek ilgilendirmiyor. Bu nedenle evi temizleme işlerinde de çok abartıya kaçmıyor, işini kolaylaştıracak şeylere yöneliyorsun. Detay temizlik gibi bir şey senin hayatında olmasa da dekorasyona gösterdiğin özenin her yerinde detaycılık saklı. 

Aslında tasarımcı olmalıymışsın da neyse... 🎨👏

Doğa dostu

Verdiğin yanıtlar gösteriyor ki sen doğayla yatıp doğayla kalkıyorsun. Aslında herkes biraz senin gibi olsa gezegenin çok daha iyi bir noktada olacağına hiç şüphe yok. Çünkü temizlikte doğal ve çevre dostu ürünler kullanıyor, her adımında sürdürülebilirlik ilkelerine dikkat ediyor, fazla atık çıkarmamak için elinden geleni yapıyorsun. Haliyle kimyasaldan ve zararlı maddelerden arınmış bir yerde yaşıyorsun. 

Çaban gerçekten çok hoş, seni yürekten tebrik ediyoruz. ♻️🍀

Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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