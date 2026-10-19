Yeşilçam'ın 92 Yaşındaki Efsane Jönü İzzet Günay'ın Son Hali Cenazede Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'ın altın yıllarını hatırladığımızda aklımıza gelen o yakışıklı, beyefendi jönlerden biri olan İzzet Günay'ı mutlaka hatırlarsınız. 'Vesikalı Yarim'de Türkan Şoray'la başrolü paylaşan, 'Kezban' gibi unutulmaz yapımlarda karşımıza çıkan Günay, özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda Türk sinemasının en sevilen erkek oyuncularından biriydi.

Yıllar içerisinde oyunculuktan uzaklaşan ve daha sakin bir hayat sürmeye başlayan usta ismi artık eskisi kadar sık göremiyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, trafikte tesadüfen karşılaştığı İzzet Günay'la sohbetini paylaşmıştı. O görüntüler sayesinde Yeşilçam'ın efsane jönünün son halini görmüş, yılların ne kadar hızlı geçtiğine bir kez daha şaşırmıştık.

Şimdi ise Günay, ne yazık ki üzücü bir vesileyle yeniden karşımıza çıktı.