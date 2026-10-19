Yeşilçam'ın 92 Yaşındaki Efsane Jönü İzzet Günay'ın Son Hali Cenazede Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk sanat dünyası, ressam, akademisyen ve oyuncu Süleyman Saim Tekcan'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Metin Erksan'ın unutulmaz filmi Sevmek Zamanı'nda canlandırdığı Başar karakteriyle de hafızalara kazınan usta sanatçı, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tekcan'ın son yolculuğunda sanat dünyasından pek çok isim bir araya gelirken cenazede dikkat çeken bir isim daha vardı.
Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay, dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan 92 yaşındaki usta oyuncunun son halini de böylece yeniden görmüş olduk.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sanat dünyasının kıymetli isimlerinden Süleyman Saim Tekcan'ı 86 yaşında kaybettik. Usta sanatçının vefatı, hem sanat hem de sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süleyman Saim Tekcan'ın cenazesinde sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Törende görüntülenen isimlerden biri ise Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay'dı!
Bugün 92 yaşında olan İzzet Günay, Süleyman Saim Tekcan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Biz de bu vesileyle Yeşilçam'ın kıymetli çınarının son halini görmüş olduk.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın