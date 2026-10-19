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Yeşilçam'ın 92 Yaşındaki Efsane Jönü İzzet Günay'ın Son Hali Cenazede Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'ın 92 Yaşındaki Efsane Jönü İzzet Günay'ın Son Hali Cenazede Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 20:58 Son Güncelleme: 19.10.2026 - 21:01
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Türk sanat dünyası, ressam, akademisyen ve oyuncu Süleyman Saim Tekcan'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Metin Erksan'ın unutulmaz filmi Sevmek Zamanı'nda canlandırdığı Başar karakteriyle de hafızalara kazınan usta sanatçı, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tekcan'ın son yolculuğunda sanat dünyasından pek çok isim bir araya gelirken cenazede dikkat çeken bir isim daha vardı. 

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay, dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan 92 yaşındaki usta oyuncunun son halini de böylece yeniden görmüş olduk.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türk sanat dünyasının kıymetli isimlerinden Süleyman Saim Tekcan'ı 86 yaşında kaybettik. Usta sanatçının vefatı, hem sanat hem de sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Türk sanat dünyasının kıymetli isimlerinden Süleyman Saim Tekcan'ı 86 yaşında kaybettik. Usta sanatçının vefatı, hem sanat hem de sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Ressam, akademisyen ve Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden Süleyman Saim Tekcan, 18 Ekim'de hayatını kaybetti. Yıllar boyunca sanat dünyasına kazandırdığı eserlerle adından söz ettiren Tekcan, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin (İMOGA) kurucusuydu. Sanatçı kimliğinin yanı sıra akademisyenliğiyle de pek çok öğrenci yetiştirmişti.

Kendisini yalnızca resim ve heykel çalışmalarıyla da tanımıyorduk. Hatırlarsanız Metin Erksan'ın Türk sinemasına kazandırdığı kült yapımlardan 'Sevmek Zamanı'nda Başar karakterine hayat vermişti. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görülen Tekcan'ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

19 Ekim'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'nda toprağa verilen usta sanatçıyı, sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Süleyman Saim Tekcan'ın cenazesinde sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Törende görüntülenen isimlerden biri ise Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay'dı!

Süleyman Saim Tekcan'ın cenazesinde sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Törende görüntülenen isimlerden biri ise Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden İzzet Günay'dı!

Yeşilçam'ın altın yıllarını hatırladığımızda aklımıza gelen o yakışıklı, beyefendi jönlerden biri olan İzzet Günay'ı mutlaka hatırlarsınız. 'Vesikalı Yarim'de Türkan Şoray'la başrolü paylaşan, 'Kezban' gibi unutulmaz yapımlarda karşımıza çıkan Günay, özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda Türk sinemasının en sevilen erkek oyuncularından biriydi.

Yıllar içerisinde oyunculuktan uzaklaşan ve daha sakin bir hayat sürmeye başlayan usta ismi artık eskisi kadar sık göremiyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, trafikte tesadüfen karşılaştığı İzzet Günay'la sohbetini paylaşmıştı. O görüntüler sayesinde Yeşilçam'ın efsane jönünün son halini görmüş, yılların ne kadar hızlı geçtiğine bir kez daha şaşırmıştık.

Şimdi ise Günay, ne yazık ki üzücü bir vesileyle yeniden karşımıza çıktı.

Bugün 92 yaşında olan İzzet Günay, Süleyman Saim Tekcan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Biz de bu vesileyle Yeşilçam'ın kıymetli çınarının son halini görmüş olduk.

Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katılan İzzet Günay, dostuna son görevini yerine getirmek için oradaydı. Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncunun törende görüntülenmesi, bizlere de Yeşilçam'ın unutulmaz yıllarını yeniden hatırlattı.

Bir dönemin en sevilen jönlerinden olan Günay'ın 92 yaşındaki son hali, yılların ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Süleyman Saim Tekcan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İzzet Günay'a da sağlıklı, huzurlu nice yıllar diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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