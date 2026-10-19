article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hülya Avşar'ın Yürüyüşünü Eleştiren Erkan Petekkaya'dan Beklenmedik Savunma!

Hülya Avşar'ın Yürüyüşünü Eleştiren Erkan Petekkaya'dan Beklenmedik Savunma!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 20:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erkan Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşü hakkında yaptığı yorum, geçtiğimiz günlerde magazin gündemini epey karıştırmıştı. Ünlü oyuncunun 'Yürüyemeyen kadın' sözleri sosyal medyada tepki toplarken, Hülya Avşar'ın konuya yaklaşımı ise herkesi şaşırtmıştı. 

Avşar'ın kendisine alınmadığını söylemesine rağmen eleştirilerin devam etmesi üzerine Petekkaya'dan yeni bir açıklama geldi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan oyuncu, Hülya Avşar'a duyduğu hayranlığı dile getirirken tartışmayı büyütenlere de sitem etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkan Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşüne yaptığı yorum, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak herkesin eleştirdiği sözlere Hülya Avşar'ın verdiği yanıt oldukça farklı olmuştu!

Erkan Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşüne yaptığı yorum, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak herkesin eleştirdiği sözlere Hülya Avşar'ın verdiği yanıt oldukça farklı olmuştu!

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Paramparça' ve 'Kırmızı Oda' gibi yapımlarla hafızalarımıza kazınan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde oyunculuğuyla değil, Hülya Avşar hakkında yaptığı bir yorumla gündeme gelmişti. Hatırlarsanız Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın kulis yolunda yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, Petekkaya da videonun altına 'Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor' yorumunu bırakmıştı.

Ne demek istediği ilk bakışta pek anlaşılmayan bu sözler, kısa sürede tartışma yaratmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşüyle dalga geçtiğini düşünürken, bazıları da yorumunu küçümseyici bulmuştu. Fakat bütün bu tartışmaların ortasında Hülya Avşar'dan beklenmedik bir açıklama gelmişti.

Avşar, 'Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum' diyerek ünlü oyuncuya seslenmiş, kendisini savunanlara da teşekkür etmişti.

Yani yorumun doğrudan muhatabı olan Hülya Avşar, Petekkaya'nın sözlerini kişisel bir mesele haline getirmemişti. Ancak sosyal medyadaki tepkiler üzerine bu kez Erkan Petekkaya konuştu!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hülya Avşar'a yönelik sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi olan Erkan Petekkaya, yaptığı yorumun arkasındaki niyeti anlattı. Ünlü oyuncu, tartışmayı büyütenlere de sitem etmekten geri durmadı!

Hülya Avşar'a yönelik sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi olan Erkan Petekkaya, yaptığı yorumun arkasındaki niyeti anlattı. Ünlü oyuncu, tartışmayı büyütenlere de sitem etmekten geri durmadı!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erkan Petekkaya, Hülya Avşar hakkında yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerinin aslında bir espri olduğunu savundu. Hülya Avşar'ı çok sevdiğini ve hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu söyleyen Petekkaya, onun kendine özgü, cilveli yürüyüşüne gönderme yaptığını anlattı.

Ünlü oyuncu, 'Ben Hülya Hanım'ı çok severim. Hayranı olduğum bir sanatçıdır. Şimdi yanlış anlaşılmasın, cilveli bir yürüyüşü var ya onun. Ben de onu gördüm, öyle bir espri yaptım yani' ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya'nın asıl sitemi, sözlerinin sosyal medyada bambaşka anlamlara çekilmesineydi.

'Muhatabı bana 'Erkancım sana öpücükler attım' demiş insan. Bir sürü insan kendine malzeme etti' diyerek tepkisini dile getiren oyuncu, Hülya Avşar'ın kendisine alınmadığını bir kez daha hatırlattı. Ardından Avşar'a duyduğu hayranlığı vurgularken kullandığı ifadelerle dikkat çekti: 'Hülya Hanım'a hayran olmamak mümkün mü? Adama aptal derler. Ben aptal mıyım?'

Yaşananları 'Şov dünyası kazası diyelim, geçsin gitsin' sözleriyle geride bırakmak istediğini belirten Petekkaya, böylece tartışmaya kendi açısından son noktayı koymuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın