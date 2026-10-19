Hülya Avşar'ın Yürüyüşünü Eleştiren Erkan Petekkaya'dan Beklenmedik Savunma!

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Paramparça' ve 'Kırmızı Oda' gibi yapımlarla hafızalarımıza kazınan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde oyunculuğuyla değil, Hülya Avşar hakkında yaptığı bir yorumla gündeme gelmişti. Hatırlarsanız Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın kulis yolunda yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, Petekkaya da videonun altına 'Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor' yorumunu bırakmıştı.

Ne demek istediği ilk bakışta pek anlaşılmayan bu sözler, kısa sürede tartışma yaratmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşüyle dalga geçtiğini düşünürken, bazıları da yorumunu küçümseyici bulmuştu. Fakat bütün bu tartışmaların ortasında Hülya Avşar'dan beklenmedik bir açıklama gelmişti.

Avşar, 'Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum' diyerek ünlü oyuncuya seslenmiş, kendisini savunanlara da teşekkür etmişti.

Yani yorumun doğrudan muhatabı olan Hülya Avşar, Petekkaya'nın sözlerini kişisel bir mesele haline getirmemişti. Ancak sosyal medyadaki tepkiler üzerine bu kez Erkan Petekkaya konuştu!