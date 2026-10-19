Hülya Avşar'ın Yürüyüşünü Eleştiren Erkan Petekkaya'dan Beklenmedik Savunma!
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Erkan Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşü hakkında yaptığı yorum, geçtiğimiz günlerde magazin gündemini epey karıştırmıştı. Ünlü oyuncunun 'Yürüyemeyen kadın' sözleri sosyal medyada tepki toplarken, Hülya Avşar'ın konuya yaklaşımı ise herkesi şaşırtmıştı.
Avşar'ın kendisine alınmadığını söylemesine rağmen eleştirilerin devam etmesi üzerine Petekkaya'dan yeni bir açıklama geldi. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan oyuncu, Hülya Avşar'a duyduğu hayranlığı dile getirirken tartışmayı büyütenlere de sitem etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Erkan Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşüne yaptığı yorum, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak herkesin eleştirdiği sözlere Hülya Avşar'ın verdiği yanıt oldukça farklı olmuştu!
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Hülya Avşar'a yönelik sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi olan Erkan Petekkaya, yaptığı yorumun arkasındaki niyeti anlattı. Ünlü oyuncu, tartışmayı büyütenlere de sitem etmekten geri durmadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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