Tuba Büyüküstün En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Meğer İçeride Fırtınalar Kopuyormuş!

İlk tercih, Nikita Mikhalkov'un yönettiği 1998 yapımı 'The Barber of Siberia'. Film, 19. yüzyıl Rusya'sında geçen ve genç bir askeri öğrenci olan Andrey Tolstoy ile Amerikalı Jane arasında gelişen aşkı anlatıyor. Ancak bu aşk öyle kolayca yaşanabilecek türden değil. Gurur, toplumsal kurallar ve dönemin sert koşulları, ikilinin hikayesini giderek daha hüzünlü bir hale getiriyor. Görkemli atmosferinin altında yoğun duygular barındıran bu filmi Tuba'nın listesinde görmek çok da şaşırtıcı değil aslında. Yıllarca güçlü aşk hikayelerinin merkezinde yer alan bir oyuncunun, romantizmin en dramatik hallerinden birini favorileri arasına koyması oldukça tanıdık geliyor. Demek ki biraz kalp kırıklığına da gönüllüyüz!

İkinci sırada ise 1975 yapımı, Milos Forman imzalı 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' bulunuyor. Jack Nicholson'ın başrolünde olduğu film, bir psikiyatri hastanesine yatırılan Randle McMurphy'nin kurumun katı kurallarına ve baskıcı düzenine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Bireysel özgürlük, otoriteye başkaldırı ve insanın kendi kimliğini koruma çabası, hikayenin merkezinde yer alıyor. İşte bu seçimde Tuba Büyüküstün'ün kamuoyuna yansıyan özgür ruhlu ve kendi doğrularından kolay kolay vazgeçmeyen tavrıyla bir benzerlik yakalamamak zor. Dışarıdan sakin görünse de listesinde kurallara meydan okuyan bir karaktere yer vermesi, başlığımızdaki fırtınaların ilk işareti gibi!

Gelelim son tercihe... Quentin Tarantino'nun 1994 yapımı kült filmi 'Pulp Fiction'! John Travolta, Uma Thurman ve Samuel L. Jackson'ı buluşturan yapım; Los Angeles'ın suç dünyasında kesişen hikayeleri, kronolojik olmayan anlatımı, sert mizahı ve unutulmaz diyaloglarıyla sinema tarihinin en kendine özgü filmlerinden biri. Listenin asıl sürprizi de biraz burada saklı. Çünkü romantik bir dönem hikayesi ve özgürlük mücadelesinin ardından bir anda Tarantino'nun kaotik dünyasına geçiyoruz! Alışılmış anlatı kalıplarını altüst eden, tuhaf karakterleri ve beklenmedik olaylarıyla öne çıkan bu filmi seçmesi, Büyüküstün'ün sinemada biraz çılgınlıktan da hoşlandığını düşündürüyor.

Kısacası Tuba Büyüküstün'ün listesinde hüzünlü bir aşk, kurallara karşı bir isyan ve bolca suçla kara mizah var. Biz kendisini sakin sakin izlerken meğer film zevki bizi Rusya'dan akıl hastanesine, oradan da Tarantino'nun Los Angeles'ına götürüyormuş! Peki siz Tuba Büyüküstün'ün favorilerini nasıl buldunuz? Bu üç filmden hangisini seçerdiniz?