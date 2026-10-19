Tuba Büyüküstün En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Meğer İçeride Fırtınalar Kopuyormuş!
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Güzelliği, oyunculuğu ve kendine has duruşuyla yıllardır dikkat çeken Tuba Büyüküstün, bu kez sinema zevkini ortaya döktü! Sanata yaklaşımı, zaman zaman alışılmışın dışına çıkan tercihleri ve sakin tavırlarıyla tanıdığımız ünlü oyuncu, son olarak Soy filminin galasında en sevdiği üç filmi açıkladı.
Rol arkadaşı Barış Arduç'un ardından kendi favorilerini sıralayan Büyüküstün'ün seçimleri de haliyle merak konusuydu. Meğer o sakin görüntünün arkasında romantizmden başkaldırıya, oradan da suç dünyasının en kaotik hikayelerine uzanan bir sinema zevki varmış!
Üçü de sinema tarihine damga vurmuş yapımlardan oluşan listeye buyurun, birlikte bakalım.
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Güzelliği, oyunculuğu ve kendine özgü tavırlarıyla yıllardır dikkat çeken Tuba Büyüküstün, bu kez en sevdiği filmleri sıraladı. Seçimlerini görünce o sakin görüntüsüne biraz fazla aldandığımızı düşündük!
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Tuba Büyüküstün'ün favorileri arasında 'The Barber of Siberia', 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' ve 'Pulp Fiction' var! Romantizm, isyan ve kaos bir araya gelince biz de kendisini biraz yanlış mı tanımışız diye düşündük.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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