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Tuba Büyüküstün En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Meğer İçeride Fırtınalar Kopuyormuş!

Tuba Büyüküstün En Sevdiği 3 Filmi Açıkladı: Meğer İçeride Fırtınalar Kopuyormuş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 19:36 Son Güncelleme: 19.10.2026 - 19:38
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Güzelliği, oyunculuğu ve kendine has duruşuyla yıllardır dikkat çeken Tuba Büyüküstün, bu kez sinema zevkini ortaya döktü! Sanata yaklaşımı, zaman zaman alışılmışın dışına çıkan tercihleri ve sakin tavırlarıyla tanıdığımız ünlü oyuncu, son olarak Soy filminin galasında en sevdiği üç filmi açıkladı. 

Rol arkadaşı Barış Arduç'un ardından kendi favorilerini sıralayan Büyüküstün'ün seçimleri de haliyle merak konusuydu. Meğer o sakin görüntünün arkasında romantizmden başkaldırıya, oradan da suç dünyasının en kaotik hikayelerine uzanan bir sinema zevki varmış! 

Üçü de sinema tarihine damga vurmuş yapımlardan oluşan listeye buyurun, birlikte bakalım.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Güzelliği, oyunculuğu ve kendine özgü tavırlarıyla yıllardır dikkat çeken Tuba Büyüküstün, bu kez en sevdiği filmleri sıraladı. Seçimlerini görünce o sakin görüntüsüne biraz fazla aldandığımızı düşündük!

Güzelliği, oyunculuğu ve kendine özgü tavırlarıyla yıllardır dikkat çeken Tuba Büyüküstün, bu kez en sevdiği filmleri sıraladı. Seçimlerini görünce o sakin görüntüsüne biraz fazla aldandığımızı düşündük!

'Çemberimde Gül Oya', 'Ihlamurlar Altında', 'Asi' ve 'Kara Para Aşk' gibi unutulmaz yapımlarla hayatımıza giren Tuba Büyüküstün, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de kendine has duruşuyla gündemden düşmeyen isimlerden.

Büyüküstün'ü yalnızca başarılı bir oyuncu olarak tanımlamak da pek mümkün değil. Zaman zaman farklı tarzıyla, sanata yaklaşımıyla ve verdiği röportajlarda dile getirdiği düşünceleriyle alışılmışın dışında bir profil çiziyor. Biraz mesafeli, biraz gizemli, oldukça sakin ama bir o kadar da kendi bildiğini okuyan bir havası olduğu da malum. Son olarak 'Soy' filminde konuk oyuncu olarak yer alan Büyüküstün, filmin galasında da boy gösterdi. Hatırlarsanız aynı filmde rol alan Barış Arduç da en sevdiği üç filmi açıklamış, tercihleriyle sinemada duygusal hikayelerden yana olduğunu göstermişti.

Bu kez sıra Tuba Büyüküstün'e geldi. Oyuncunun kendine has dünyasını ve o sakin tavırlarını düşününce hangi filmleri favorileri arasına koyduğu da ayrı bir merak konusu oldu. Ve ortaya, dışarıdan göründüğünden biraz daha hareketli bir iç dünyayı düşündüren üç film çıktı!

Tuba Büyüküstün'ün favorileri arasında 'The Barber of Siberia', 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' ve 'Pulp Fiction' var! Romantizm, isyan ve kaos bir araya gelince biz de kendisini biraz yanlış mı tanımışız diye düşündük.

İlk tercih, Nikita Mikhalkov'un yönettiği 1998 yapımı 'The Barber of Siberia'. Film, 19. yüzyıl Rusya'sında geçen ve genç bir askeri öğrenci olan Andrey Tolstoy ile Amerikalı Jane arasında gelişen aşkı anlatıyor. Ancak bu aşk öyle kolayca yaşanabilecek türden değil. Gurur, toplumsal kurallar ve dönemin sert koşulları, ikilinin hikayesini giderek daha hüzünlü bir hale getiriyor. Görkemli atmosferinin altında yoğun duygular barındıran bu filmi Tuba'nın listesinde görmek çok da şaşırtıcı değil aslında. Yıllarca güçlü aşk hikayelerinin merkezinde yer alan bir oyuncunun, romantizmin en dramatik hallerinden birini favorileri arasına koyması oldukça tanıdık geliyor. Demek ki biraz kalp kırıklığına da gönüllüyüz!

İkinci sırada ise 1975 yapımı, Milos Forman imzalı 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' bulunuyor. Jack Nicholson'ın başrolünde olduğu film, bir psikiyatri hastanesine yatırılan Randle McMurphy'nin kurumun katı kurallarına ve baskıcı düzenine karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Bireysel özgürlük, otoriteye başkaldırı ve insanın kendi kimliğini koruma çabası, hikayenin merkezinde yer alıyor. İşte bu seçimde Tuba Büyüküstün'ün kamuoyuna yansıyan özgür ruhlu ve kendi doğrularından kolay kolay vazgeçmeyen tavrıyla bir benzerlik yakalamamak zor. Dışarıdan sakin görünse de listesinde kurallara meydan okuyan bir karaktere yer vermesi, başlığımızdaki fırtınaların ilk işareti gibi!

Gelelim son tercihe... Quentin Tarantino'nun 1994 yapımı kült filmi 'Pulp Fiction'! John Travolta, Uma Thurman ve Samuel L. Jackson'ı buluşturan yapım; Los Angeles'ın suç dünyasında kesişen hikayeleri, kronolojik olmayan anlatımı, sert mizahı ve unutulmaz diyaloglarıyla sinema tarihinin en kendine özgü filmlerinden biri. Listenin asıl sürprizi de biraz burada saklı. Çünkü romantik bir dönem hikayesi ve özgürlük mücadelesinin ardından bir anda Tarantino'nun kaotik dünyasına geçiyoruz! Alışılmış anlatı kalıplarını altüst eden, tuhaf karakterleri ve beklenmedik olaylarıyla öne çıkan bu filmi seçmesi, Büyüküstün'ün sinemada biraz çılgınlıktan da hoşlandığını düşündürüyor.

Kısacası Tuba Büyüküstün'ün listesinde hüzünlü bir aşk, kurallara karşı bir isyan ve bolca suçla kara mizah var. Biz kendisini sakin sakin izlerken meğer film zevki bizi Rusya'dan akıl hastanesine, oradan da Tarantino'nun Los Angeles'ına götürüyormuş! Peki siz Tuba Büyüküstün'ün favorilerini nasıl buldunuz? Bu üç filmden hangisini seçerdiniz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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