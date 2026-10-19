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Kobe Bryant'ın Kızı Natalia Bryant'ın Son Hali Gündem Oldu: Victoria's Secret Podyumuna Çıktı!

Kobe Bryant'ın Kızı Natalia Bryant'ın Son Hali Gündem Oldu: Victoria's Secret Podyumuna Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 18:23
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Dünyanın en çok konuşulan moda organizasyonlarından Victoria's Secret defilesi, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Kylie Jenner'dan Gigi Hadid'e kadar pek çok yıldızın boy gösterdiği gecede hiç beklenmedik bir isim daha podyuma çıktı! 2020 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant, Victoria's Secret defilesinde ilk kez yürüdü. 

Babasının yanında gördüğümüz yıllardan bu yana büyüyüp kendi kariyerini kuran Natalia, artık 23 yaşında. Pembe ve siyah tonlarının hakim olduğu enerjik kombiniyle dikkat çeken genç modelin son hali de yeniden gündeme geldi. Üstelik Natalia'nın çocukluğundan beri hayalini kurduğu bu defile için nasıl hazırlandığına dair anlattıkları da oldukça tatlı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Moda dünyasının merakla beklediği Victoria's Secret Fashion Show, 18 Ekim'de Los Angeles'ta gerçekleşti. Birbirinden ünlü modellerin podyuma çıktığı gecede sürpriz isimler de eksik olmadı!

Moda dünyasının merakla beklediği Victoria's Secret Fashion Show, 18 Ekim'de Los Angeles'ta gerçekleşti. Birbirinden ünlü modellerin podyuma çıktığı gecede sürpriz isimler de eksik olmadı!

Yıllardır gösterişli melek kanatları, iddialı tasarımları ve dünyaca ünlü modelleriyle hafızalarımıza kazınan Victoria's Secret defilesi, bu yıl da moda dünyasının bütün ilgisini üzerine topladı. Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel ve Irina Shayk gibi isimlerin boy gösterdiği defilede hem eski Victoria's Secret yıldızlarının dönüşü hem de ilk kez podyuma çıkan isimler dikkat çekti.

Gecenin en çok konuşulan sürprizlerinden biri, Kylie Jenner'ın 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra ile ilk kez Victoria's Secret podyumuna çıkmasıydı. Binlerce elmasla hazırlanan tasarım, sekiz yıllık aranın ardından geri dönen Fantasy Bra geleneğini de yeniden gündeme taşıdı.

Müzik tarafında ise Tate McRae, Megan Thee Stallion, Megan Moroney ve KATSEYE sahne alarak defileye eşlik etti. Bir yanda gösterişli kanatlar, diğer yanda yıldızlarla dolu bir podyum derken gece boyunca konuşulacak pek çok an yaşandı. Ancak podyumda öyle bir isim vardı ki kendisini görünce yıllar öncesine gitmemek elde değildi!

Hatırlarsanız NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmiş, henüz 13 yaşındaki kızı Gianna da aynı kazada yaşamını yitirmişti.

Hatırlarsanız NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Kobe Bryant, 26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmiş, henüz 13 yaşındaki kızı Gianna da aynı kazada yaşamını yitirmişti.

Los Angeles Lakers formasıyla tam 20 sezon geçiren, beş NBA şampiyonluğu kazanan ve basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Kobe Bryant'ın ani ölümü, yalnızca spor dünyasını değil, milyonlarca hayranını da yasa boğmuştu. Kazanın ardından gözler, eşi Vanessa Bryant ve geride kalan üç kızına çevrilmişti. Ailenin en büyük çocuğu Natalia Bryant ise o dönemde henüz 17 yaşındaydı.

Kobe Bryant'ı ailesiyle birlikte katıldığı etkinliklerde, maçlarda ve kırmızı halı organizasyonlarında görmeye alışmıştık. Natalia da yıllar boyunca babasının yanında gördüğümüz, onunla verdiği pozlarla tanıdığımız çocuklarından biriydi. Yaşadığı büyük kaybın ardından annesi Vanessa ve küçük kardeşleri Bianka ile Capri'yle hayatına devam eden Natalia, zaman içinde kendi yolunu çizmeye başladı.

Modaya olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştüren genç isim, 2021 yılında IMG Models ile anlaşarak modellik dünyasına adım attı. Ve şimdi, yıllar önce babasının yanında gördüğümüz Natalia Bryant'tan moda dünyasının en çok konuşulan organizasyonlarından birinde sürpriz bir yürüyüş geldi!

Kobe Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant, artık 23 yaşında ve Victoria's Secret podyumunda ilk kez yürüdü! Üstelik genç modelin bu defileyle ilgili çocukluğuna uzanan tatlı bir hikayesi de var.

Natalia, 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da markanın gençlere yönelik PINK koleksiyonundan oldukça renkli bir kombinle karşımıza çıktı. Leopar desenli PINK yazısının bulunduğu siyah sütyenini kısa, parlak pembe bir üstle tamamlayan Bryant, renkli taşlarla süslenmiş kot pantolonu ve gümüş topuklu ayakkabılarıyla podyumda yürüdü. Disko topunu andıran çantası, kalp şeklindeki küpeleri ve saçındaki fiyonklu aksesuarı da görünümünün eğlenceli detayları arasındaydı.

Aslında Natalia'nın modellik dünyasına yabancı olduğunu söylemek pek mümkün değil. İlk büyük podyum deneyimini 2023 yılında Versace'nin Milano Moda Haftası'ndaki defilesinde yaşayan genç model, sonrasında Boss ve Off-White gibi markalar için de yürüdü. Adidas ve David Yurman gibi markaların kampanyalarında da yer aldı. Üstelik Victoria's Secret ile daha önce de çalışmış, 2024 yılında markanın PINK koleksiyonunun kampanyasında boy göstermişti. Ancak bu kez durum biraz daha özeldi. Çünkü Natalia, çocukluğundan beri Victoria's Secret defilelerini izlediğini ve bir gün o podyumda yürümeyi hayal ettiğini anlattı. Defile öncesinde Page Six'e konuşan Bryant, bu fırsatı yakaladığı için çok heyecanlı olduğunu söylerken hazırlanmak için eski defileleri tekrar tekrar izlediğini de açıkladı.

Yoga, esneme hareketleri ve müzik eşliğinde kendisini podyuma hazırlayan Natalia'nın heyecanı, gecenin sonunda yerini kocaman bir gülümsemeye bıraktı. Annesi Vanessa Bryant da kızının bu özel gününde onu yalnız bırakmadı ve defileye katılarak desteğini gösterdi. Bir zamanlar Kobe Bryant'ın yanında gördüğümüz Natalia'nın bugün kendi kariyerinde böylesine önemli bir adım atması, yılların ne kadar hızlı geçtiğini de hatırlattı.

Peki siz Natalia Bryant'ın Victoria's Secret podyumundaki son halini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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