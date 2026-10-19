Kobe Bryant'ın Kızı Natalia Bryant'ın Son Hali Gündem Oldu: Victoria's Secret Podyumuna Çıktı!

Dünyanın en çok konuşulan moda organizasyonlarından Victoria's Secret defilesi, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Kylie Jenner'dan Gigi Hadid'e kadar pek çok yıldızın boy gösterdiği gecede hiç beklenmedik bir isim daha podyuma çıktı! 2020 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın büyük kızı Natalia Bryant, Victoria's Secret defilesinde ilk kez yürüdü.

Babasının yanında gördüğümüz yıllardan bu yana büyüyüp kendi kariyerini kuran Natalia, artık 23 yaşında. Pembe ve siyah tonlarının hakim olduğu enerjik kombiniyle dikkat çeken genç modelin son hali de yeniden gündeme geldi. Üstelik Natalia'nın çocukluğundan beri hayalini kurduğu bu defile için nasıl hazırlandığına dair anlattıkları da oldukça tatlı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.