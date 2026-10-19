Survivor Beyza Yeni Sevgilisiyle Düğünde Boy Gösterdi: Sevgilisinin İmajı Olay Oldu!

Survivor'daki performansı kadar özel hayatıyla da konuşulan Beyza Gemici, bu kez yeni sevgilisiyle katıldığı düğünde görüntülendi. Bir dönem Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Beyza'nın yeni ilişkisi kadar sevgilisinin tarzı da dikkat çekti. Uzun sarı saçlarını at kuyruğu yapan sevgilisinin düğün imajı gözlerden kaçmadı.

Gecenin tek sürprizi ise bu değildi! Çünkü geçmişte Beyza'yla adı aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım'ın da aynı düğüne katıldığı görüldü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.