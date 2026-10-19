Survivor Beyza Yeni Sevgilisiyle Düğünde Boy Gösterdi: Sevgilisinin İmajı Olay Oldu!
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Survivor'daki performansı kadar özel hayatıyla da konuşulan Beyza Gemici, bu kez yeni sevgilisiyle katıldığı düğünde görüntülendi. Bir dönem Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Beyza'nın yeni ilişkisi kadar sevgilisinin tarzı da dikkat çekti. Uzun sarı saçlarını at kuyruğu yapan sevgilisinin düğün imajı gözlerden kaçmadı.
Gecenin tek sürprizi ise bu değildi! Çünkü geçmişte Beyza'yla adı aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım'ın da aynı düğüne katıldığı görüldü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Survivor 2026'nın en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Beyza Gemici'yi, yarışmadaki performansının yanı sıra Sercan Yıldırım'la gündeme gelen aşk iddialarıyla da hatırlıyoruz.
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Survivor macerasını geride bırakan Beyza Gemici, yeni sevgilisiyle birlikte bir düğüne katıldı. Fakat gecede gözler Beyza'dan çok sevgilisinin dikkat çeken imajına çevrildi!
Beyza Gemici'nin yeni sevgilisiyle katıldığı düğünde, bir dönem adı kendisiyle aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım'ın da bulunması dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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