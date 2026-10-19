article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Survivor Beyza Yeni Sevgilisiyle Düğünde Boy Gösterdi: Sevgilisinin İmajı Olay Oldu!

Survivor Beyza Yeni Sevgilisiyle Düğünde Boy Gösterdi: Sevgilisinin İmajı Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 18:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'daki performansı kadar özel hayatıyla da konuşulan Beyza Gemici, bu kez yeni sevgilisiyle katıldığı düğünde görüntülendi. Bir dönem Sercan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Beyza'nın yeni ilişkisi kadar sevgilisinin tarzı da dikkat çekti. Uzun sarı saçlarını at kuyruğu yapan sevgilisinin düğün imajı gözlerden kaçmadı. 

Gecenin tek sürprizi ise bu değildi! Çünkü geçmişte Beyza'yla adı aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım'ın da aynı düğüne katıldığı görüldü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'nın en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Beyza Gemici'yi, yarışmadaki performansının yanı sıra Sercan Yıldırım'la gündeme gelen aşk iddialarıyla da hatırlıyoruz.

Survivor 2026'nın en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Beyza Gemici'yi, yarışmadaki performansının yanı sıra Sercan Yıldırım'la gündeme gelen aşk iddialarıyla da hatırlıyoruz.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 sezonunda yarışan Beyza Gemici, özellikle yarışmanın son dönemlerinde yaşananlarla adından sıkça söz ettirmişti. Hatırlarsanız Beyza'nın yarışma sırasında bulunduğu adadan ayrılarak Sercan Yıldırım'ın olduğu adaya yüzmesi ve ikilinin baş başa sohbet ederken görüntülenmesi, ortalığı bir hayli karıştırmıştı.

O dönem sevgilisi Kerimhan Duman'la ilişkisi de gündeme gelen Beyza hakkında Sercan'la yakınlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak hem Beyza hem de Sercan, aralarında romantik bir ilişki yaşanmadığını söyleyerek iddiaları reddetmişti.

Yarışmadan sonra da özel hayatıyla konuşulmaya devam eden Beyza, bu kez bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı!

Survivor macerasını geride bırakan Beyza Gemici, yeni sevgilisiyle birlikte bir düğüne katıldı. Fakat gecede gözler Beyza'dan çok sevgilisinin dikkat çeken imajına çevrildi!

Yeni ilişkisiyle objektiflere yansıyan Beyza Gemici, sevgilisiyle birlikte düğünde boy gösterdi. Beyza'nın yanındaki ismin özellikle saçları dikkat çekti. Oldukça uzun sarı saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayan sevgilisi, alışılmışın dışındaki tarzıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Survivor döneminde aşk hayatıyla uzun süre konuşulan Beyza'nın yeni sevgilisiyle görüntülenmesi de haliyle dikkatlerden kaçmadı. Ancak düğünde tanıdık bir isim daha vardı!

Beyza Gemici'nin yeni sevgilisiyle katıldığı düğünde, bir dönem adı kendisiyle aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım'ın da bulunması dikkat çekti.

Beyza Gemici'nin yeni sevgilisiyle katıldığı düğünde, bir dönem adı kendisiyle aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım'ın da bulunması dikkat çekti.

Survivor'da yaşananların ardından isimleri sık sık birlikte anılan Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım, bu kez aynı düğünün davetlileri arasındaydı. Beyza'nın yeni sevgilisiyle boy gösterdiği gecede Sercan'ın da görüntülenmesi, ister istemez Survivor dönemindeki olayları yeniden hatırlattı.

İkilinin düğünde bir araya gelip gelmediğine dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bir yanda Beyza'nın uzun sarı saçlarıyla dikkat çeken yeni sevgilisi, diğer yanda Sercan Yıldırım sürprizi derken bu düğün de Survivor takipçilerine konuşacak malzeme çıkardı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın